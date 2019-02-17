Şırnak, Biofach Gıda Fuarı’nda tanıtıldı

Şırnak ve tüm ilçelerindeki zenginlikler, Almanya Nürnberg’de düzenlenen Biofach 2019 Gıda Fuarı’nda tanıtıldı.

Almanya’nın Nürnberg kentinde yüzlerce ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen Biofach 2019 Gıda Fuarı’na Türkiye standı damga vurdu. Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan ve beraberindekiler Almanya’da hem Türkiye’yi hem de Şırnak’ı tanıttı. Fuarda, tarihi, Hz. Nuh peygamber ve gemisinin yanı sıra, Jirki kilimi, Feraşin balı, ve Beytüşşebap kaplıcaları tanıtıldı. Şırnak merkez ve ilçelerindeki kültürleri Almanya’nın Nürnberg kentine taşıyanAşan, Türkiye ve Şırnak’ın tüm güzelliklerini Biofach 2019 Gıda Fuarı’nda tanıttıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı, Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma ajanslarının desteği ve koordinasyonunda fuara katılım sağladık. Fuarda, bölgemizde üretilen ve markalaşan ürünlerimizin tanıtım ve pazarlamasını yapıyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.