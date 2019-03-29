Şırnak beyaza büründü Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.

Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri, kar yağışı nedeni ile beyaza büründü.



Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı Kato Dağı eteklerinde bulunan Beytüşşebap ilçesi ile Uludere’de hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran kar yağışı nedeni ile sürücüler zor anlar yaşarken, esnaf da iş yerlerinin önlerini temizledi. Vatandaşlar aniden bastıran kar yağışı sonrası şemsiyelerle evlerinin yolunu tuttu.

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