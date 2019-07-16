Şırnak Belediyesi’nin 2020-2024 dönemi stratejik plan çalıştayı başladı

Şırnak Belediyesi tarafından düzenlenen 2020-2024 dönemi stratejik plan çalıştayı başladı.

Şırnak’ta bir otelde başlayan ve iki gün sürecek olan çalıştaya, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Belediye Başkan yardımcıları Abdullah Som, Ömer Yılmaz, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

2020-2024 dönemi stratejik plan çalıştayının açılış konuşmasını yapan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, bugün belediye olarak 2020-2024 dönemi stratejik plan çalıştayı için start verdiklerini söyledi. Yarka, “Ben adaylık sürecimde hep şunu dedim, sosyal belediyecilik kavramında ben değil biz olarak sahaya ineceğiz. Bu çalıştayımızın ilk ayağı muhtarlar. Sivil toplum kuruluşları, yarın valilik ve resmi kurumlar, üniversite ve gençlikle olacağız halkımızın beklentilerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Şeffaf bir belediyecilik, kurumsal bir kimlik altında hemşehrilerimize hizmet etmek en birinci önceliğimizdir. Verdiğimiz sözlerin ve vaatlerin başlangıcı şimdi başladı. Biz sürekli halkımıza diyoruz gelin beraber yapalım. Eksiklerimiz varsa sizlerin fikirlerine saygı gösteririz. Ve imkanlarımız dahilinde bütün çalışma ve projelerimize imkanlar dahilinde DİKA’da destek verecektir” dedi.

Protokol konuşmaların ardından belirlenen muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, valilik ve resmi kurumlar, üniversite ve gençlik temaları ile çalıştay oturumları devam ediyor.