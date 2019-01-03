İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye şirketlerinin zarar ettiğine ilişkin haberlerin üçüncü çeyrek dönemleriyle ilgili olduğunu belirterek, "Bu dönemlerde toplu ödemeler geliyor. Bizim şirketlerimizin yıl sonu itibarıyla zarar etme ihtimali yok. Hele hele İSPARK gibi bir kurum için bu durum yok. Geçtiğimiz yıl itibarıyla İSPARK'ın 4 milyon civarında bir karı var." dedi.

Uysal, dünyadaki spor müsabakalarında dereceye giren sporcular için düzenlenen ödül törenin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

İSPARK'ın yıllık bazda zarar etmediğini aktaran Uysal, "İSPARK'ın üçüncü çeyrek zararıyla ilgili haberler yapılmış. Bu dönemlerde toplu ödemeler geliyor. Bizim şirketlerimizin yıl sonu itibarıyla zarar etme ihtimali yok. Hele hele İSPARK gibi bir kurum için bu durum yok. Ancak zarar ettiği günler de olabilir. Nedir? Yatırım ve toplu ödeme dönemleri olabilir. Geçen yıl itibarıyla İSPARK'ın 4 milyon civarında bir karı var" diye konuştu.

Yapılan karı da yatırıma dönüştürmeleri gerektiğini kaydeden Uysal, şöyle devam etti:

"Kamu hizmeti kapsamında yeni otoparklar yapılıyor. İlçelerde bisiklet parkları yapıyoruz. Bunları İSPARK işletiyor. İSPARK'ımızın işlettiği yeni model otomatik sistem otoparklar mevcut. Bunlar için yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla, bu üçüncü dönem 'Şu kadar zarar etti' demenin mantığı yok. Bir fatura çıktığı da yok. Değerlendirme yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bir şirketin karlılığı zararlılığı yıl sonunda belli olur. Yıl sonu itibarıyla da ortaya çıkan rakamlara bakıldığı zaman hakikaten çok rahat bir şekilde, ne kadar yatırım yapmış, ne kadar ciro yapmış ve bunlar nerelere harcanmış açık açık belli olur. Orada bir sıkıntımız yok."

- "Adalar'daki fayton sistemini değiştirme üzerine çalışıyoruz"

Adalar için elektrikli faytonların devreye alınıp alınmaması konusundaki bir soruyu de cevaplayan Uysal, "Tabii Adalar Belediyesi, o problemi çözmemek ve düğüm yapmak adına tüm gücüyle uğraşıyor. İBB yıllardır orada atlar yerine elektrikli fayton üzerine çalışma yapmasına rağmen, Adalar Belediyesi hiçbir zaman çözüm noktasında yardımcı olmuyor. Böyle bir problem olduğu zaman da 'bizi ilgilendirmez' diyor. Halbuki orada Adalar Belediyesi, birebir ilgilenmesi gerekiyor. Ama nihayetinde 'bu sorun Adalar Belediyesi'nindir' demiyoruz. Artık Büyükşehir Belediyesi olarak gereği neyse o yapılacak." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Adalar'da ahırlar için bir düzenleme yapmaya gerek olmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık bu çağda, Adalar'da atlı fayton sistemi yürümüyor. Orada işletmecilerimiz de o manada sıkıntıda. Yazın iki ay çalışan bir sistemle 12 ay, o atların bakım imkan ve ihtimali yok. Problem sadece ahır problemi değil. Dolayısıyla o sistemi tamamıyla değiştirme üzerine kafa yoruyoruz. Adalar'daki fayton sistemini değiştirme üzerine çalışıyoruz. Bu sistem üzerine biraz daha eğilerek bitirmek gerekiyor. Bu sorunu Bakanlık, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve emniyet olarak bir çözüme kavuşturmuş olacağız."