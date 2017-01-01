Şirketler artık çalışanları için konut yapıyor!

Dünyada genç istihdamın önünü açmak ve üretimde verimliliği arttırmak amacıyla farklı yollar arayan dev şirketler birçok farklı projeyi de hayata geçiyor. Dünya.com yazarı Didem Eryar Ünlü, büyük şirketlerin çalışanları için çalışma alanlarına yakın yerlerde düşük kiralarla özel konutlar inşa ettiğini yazdı. Eryar’a göre şirketler bu sayede verimliliği arttırmak ve genç istihdamın önünü açmak amacını taşıyor.

İşte Eryar'ın yazısından o bölüm;

Yüksek ev fiyatları çok sayıda insan için büyük şehirlerde yaşamayı zorlaştırıyor. Özellikle de gençler için. New York, Syndney veya Londra gibi şehirlerde çalışmayı hayal eden genç mezunlar, ev fiyatları ile karşı karşıya geldiklerinde hayallerinden vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Büyük şehirlerde ucuz ev bulamama sorunu milenyum kuşağını olduğu kadar, son dönemde dünya genelindeki şirketleri de etkiler oldu, çünkü şirketler konut bariyerini aşamayan genç yetenekleri istihdam etmekte zorlanmaya başladılar. Bu sorunun çözümü de yine şirketlerden geldi: Bazı şirketler; bisiklet parkı, bedava spor kulübü üyeliği gibi yenilikçi fırsatlara, ev masrafl arını karşılamayı da eklediler. Bunu kredi, mortgage anlaşması veya para yardımı şeklinde yapmaya başladılar. Peki şirketler pahalı konut sorununu çözmek ve çalışanların hayatını kolaylaştırmak için ne yapabilirler? Bu krizin boyutu büyük işverenleri çalışanları için konut inşa etme boyutuna getirebilir mi? Bakın şirketler bu konuda neler yapıyor…

ÇALIŞANLARI İÇİN KONUT İNŞA EDECEKLER

Facebook ve Google, San Francisco Bay bölgesinde konut fiyatları karşısında zorlanan teknoloji çalışanları için konut inşa etme planları yapıyor.



Bu yenilikçi yaklaşım, aslında geçmişte iyiliksever sanayicilerin fabrika çevresine kurduğu lojmanları hatırlatıyor. Pahalı konut dendiğinde ilk akla gelen şehir Londra. Londra’da pahalı ev fiyatları iş dünyası liderlerini en fazla rahatsız eden konuların başında geliyor. CBI/CBRE araştırmasına göre şehirde faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 66’sı, pahalı konutların genç yetenek istihdamı önünde çok büyük bir bariyer oluşturduğunu düşünüyor. Bazı işverenler bu konuda Londra Belediyesi ile iletişime geçip, konut yardımı sağlaması talebinde bulunmuş durumda.

ÜRETKENLİĞİ ARTTIRIYOR

Çalışanlara konut yardımı yaklaşımı sadece İngiltere için geçerli değil. Dünya genelinde çok sayıda büyük şirket benzer girişimlerde bulunuyor. Şirketlerin en büyük motivasyonu ise “üretkenlik”. Fabrika veya ofise yakın bir konut, çalışanın yolda vakit kaybetmemesini, yorulmamasını ve çok daha verimli çalışmasını sağlıyor. Örneğin İsveçli IKEA, İzlanda’nın başkenti Reykjavik’teki mağazasının yanına çalışanları için 36 dairelik bir apartman inşa ediyor. Böylece çalışanları hem daha az kira ödeyecekler hem de işe yürüyerek gidip gelebilecekler. Oyuncak devi LEGO, Danimarka’nın Billund şehrinde çalışanLarı için konutlar inşa ediyor. Şirket bu sayede, çalışanların iş dışı zamanlarda da sosyalleşmesini hedefliyor. Elektronik devi Samsung’un Seoul ve Suwon’daki çalışanları da benzer bir lojman ortamında yaşıyor. Çin’de de bazı büyük teknoloji şirketleri ve çok uluslu şirketler çalışanlarına konut desteği vermeye başladılar. e-Ticaret şirketi Alibaba, Hangzhou’daki merkez binasının yakınında 380 dairelik bir alan kurmaya karar verdi. Starbucks, Çin’deki tam zamanlı çalışanlarının kiralarının bir bölümünü üstleniyor. Anlaşılan o ki, şirketler yetenek avı yarışında sınır tanımamakta kararlılar. İşin en iyi tarafı, bu yarışın çalışanlara yarıyor olması…

İşte çalışanlarını 'ev'lendiren şirketler;

- Facebook: Teknoloji çalışanları için konut inşa etme planları yapıyor.

- Google: Teknoloji çalışanları için konut inşa etme planları yapıyor.

- KPMG

- Deloitte: Yeni işe aldığı 150 kişiyi East Village’da özel anlaşma sağladığı konutlara yerleştirdi. - IKEA: İzlanda’daki çalışanları için 36 dairelik bir apartman inşa ediyor.

- LEGO: Danimarka’daki çalışanlarının iş dışı sosyalleşmesi için ortak yaşam alanları inşa ediyor.

- Samsung: Seoul ve Suwon’daki çalışanları için lojman inşa etti.

- Tencent

- Alibaba: 380 dairelik bir lojman alanı kurmaya karar verdi.

- Starbucks: Çin’deki tam zamanlı çalışanlarının kiralarının bir bölümünü üstleniyor