Sirkeli çıtır börek nasıl yapılır?
Kolay hazır yufkadan börek tarifi | Bayramda mis gibi kokusu leziz tadıyla yüzünüzü güldürecek börekler hazırlayabilirsiniz. Biraz sirke ile çıtır çıtır börekler hazırlamanız mümkün. Peki, sirkeli börek nasıl yapılıyor?
Bayramlarda börekler, baklavalar, sarmalar sofralardan eksik olmaz. Bayramda leziz bir börek hazırlamak istiyorsanız; ihtiyacınız olan yufka ve sirke…
Bayramlık çıtır börek tarifi
Malzemeler
- 6 adet yufka
İç harç için:
- Beyaz peynir
- Maydanoz
- Karabiber
Sos için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı sirke
- Tuz
Üzeri için:
- Yumurta sarısı
- Çörek otu
Sirkeli çıtır börek nasıl yapılır?
Önce bir kasede sos malzemeleri güzelce çırpın.
Bir başka kasede iç harcı karıştırın.
Bir adet yufkayı tezgaha yayın ve üzerine fırçayla sosu sürün.
Ardından ikinci yufkayı da diğer yufkanın üzerine serip yağ sürün.
İki kat yufkayı 8 eşit parçaya kesin.
Parçaların arasına harçtan koyup sarın.
Börekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Böreklerin üzerine yumurta sürüp, çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında böreklerinizi pişirin.
Afiyet olsun.