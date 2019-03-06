0553 313 94 23

"Sirke mi limon mu?" tartışması son buldu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan meşhur turşucular hakiki turşuda ne sirke, ne de limon kullanılmadığını, turşuların doğal üretimle lezzetlendiğini söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:16
"Sirke mi limon mu?" tartışması son buldu

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan meşhur turşucular, hakiki turşuda ne sirke, ne de limon kullanılmadığını, turşuların doğal üretimle lezzetlendiğini söyledi.

 

Ulubey ilçesine bağlı Dokuzdolambaç mevkisindeki meşhur turşucular, başrollerinde Adile Naşit ve Münir Özkul’un oynadığı ‘Neşeli Günler’ filminde ikilinin ayrılmasına neden olan limon-sirke karışımına aykırı şekilde, yöreye ait doğal yolla turşuları ürettiklerini belirtiyor. 1978 yapımı olan, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı, Orhan Aksoy’un da yönetmenliğini yaptığı ‘Neşeli Günler’ filmi, Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit’in turşucu rolünde oynamasını anlatıyor. Adile Naşit’in, turşu suyunun sirkeyle güzel olduğunu söylemesi üzerine Münir Özkul da aksini iddia ederek, limonla güzel olduğunu anlatıyor. Çiftin bu tartışması, ve gelişen olaylar komik bir dille ayrılmaya kadar gidiyor.



Turşucuların yaklaşık 40 yıllık geçmişi var

 

Ulubey ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi sınırlarında bulunan Ordu-Gölköy yolu üzerinde ‘Dokuzdolambaç turşucuları’ olarak bilinen turşucular da onlarca çeşit meyve ve sebzenin turşusu üretiliyor. 1980 yıllarda, dedelerinin başlattığı turşucu serüvenini devam ettiren nesil, yaklaşık 40 yıldır meşhur olarak bilinen turşu geleneğini sürdürüyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin oldukça ilgisini çeken, organik sebze-meyve ile yöre suyundan doğal olarak üretimi yapılan turşular, taze olarak müşterilere sunuluyor.



“Biz, limon ve sirke konusuna aykırıyız”

 

Dokuzdolambaç mevkinde esnaf olan Osman Demir, dedelerinin yıllar önce burayı kurduklarını ve turşu satmaya başladıklarını aktardı. Gün geçtikçe bu mesleğin kendilerine devrolduğunu ifade eden Demir, salatalıktan pancara, karışık turşudan kocabaş turşusuna, biber, tahnal, elma, armut ve yöresel diğer ürünlerin turşularını yaptıklarını belirtti. Demir, "Biz bu işe tam aykırıyız. Ne limon kullanıyoruz ne de sirke kullanıyoruz. Biz turşunun suyunu dökmüyoruz, maya olarak kullanıyoruz. Yani ne sirke kullanıyoruz ne de limon kullanıyoruz. Doğal olarak üretiliyor, tamamen ev yapımı ve katkısız üretiliyor. Burası turşuları ile meşhur oldu, Allah izin verirse böyle de devam edecek” dedi.



“İddiamız limon ve sirke değil, doğallık”

 

Esnaflardan Sebahattin Elmas da yaklaşık 40 yıldır aynı yerde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Dedelerinin başlattığı geleneği devam ettirdiklerini aktaran Elmas, havasıyla suyuyla üretilen turşuların meşhur olduğunu, özellikle de salatalık turşusunun en fazla talep gördüğünü dile getirdi. Elmas, “Yöre olarak değişir ama bizim burada sirke ve limon asla kullanmıyoruz, o yüzden iddiamız yok. Tek iddiamız buranın güzel suyu ve havası. Sarımsaklı, kaya tuzu ve biber. Bizim iddiamız bu. Limon ve sirke asla kullanmıyoruz, her şeyi ile doğal" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:16
  1. Ordu
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri vedalaştı
    1. Çeşme Belediyesi’nin meclis üyeleri..
    2. Kahtalı öğrenciler bilimsel ve gözlem..
    3. Akpınar Mesire alanın yapımı tamamlandı
    4. (Özel) E-5’te şaşırtan anlar
    5. Akit yazdı, problemi Adalet Bakanı Gül..
    6. FETÖ’nün asker kanadına operasyon: 5..
    7. Soylu: "Dağa götürülenler kimin..
    8. Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna
    9. İçişleri Bakanı Soylu: "(Terörle..
    10. Ülker Bisküvi finansal sonuçlarını..
    11. Van TSO’dan festival öncesi esnafa..
    12. Yazarlarıyla ünlü Adana’ya "Yazarlarevi"
    13. Profesöre FETÖ’den 7.5 yıl hapis
    14. Aliağa Belediye meclisi toplandı
    15. ÖSYM öğrencileri uyardı! Bugün son gün
    16. İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma..
    17. Pendik’te park halindeki minibüse..
    18. Aydınlı kadın girişimciler başkanını..
    19. Adıyaman’da şiirler yarıştı
    20. Akit TV için tamtam dansı yaptılar,..
    21. "HSK'nin sırf verdiği karar nedeniyle..
    22. İçişleri Bakanı Soylu: "Kayyum..
    23. Okulda deprem ve yangın tahliye..
    24. Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf..
    25. Türkiye İstatistik Kurumu,..
    26. "Sanata ve sanatçıya önem vereceğiz"
    27. En ucuz internet kullanımı Hindistan’da
    28. Kaymakam Kaçmaz’dan Pir Sultan Abdal..
    29. İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet..
    30. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı..
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!
    Skandal paylaşımı yapan doktora kötü haber!