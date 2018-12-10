THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sirke fabrikasına sahte içki operasyonu

İzmir'de bir sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
Sirke fabrikasına sahte içki operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde tabelası bulunmayan bir sirke fabrikasında, sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bir tıra koliler halinde sahte içki yüklendiği sırada operasyon düzenledi.

Fabrikada yapılan aramada, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş 11 tonu da şişelenmeye hazırlanmış 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk 4 tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, 1 ton arıtma tuzu ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu fabrikanın sirke imal etmek için izinler aldığı ancak fabrikada imal edilen sahte içkilerin bir kısmının turistik yerlere sevk edildiği belirlendi.

- Fabrikayı 23 bin 600 liraya kiralamışlar

Ekipler, adreste bulunan E.G, M.A, Z.D, M.Y, M.E, A.D, E.G, O.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, firari M.D'nin 3 ay önce sirke fabrikasını aylık 23 bin 600 liraya kiraladığını söyledikleri öğrenildi.

Şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:35
  1. gözaltı
  2. kaçakçılık
  3. polis
  4. Sahte içki

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    1. ABD'de 90 yıllık ahşap evde yangın
    2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    3. 15 Temmuz gecesi Erdoğan’ı kast ederek..
    4. "4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz..
    5. Mısır'da askeri üniformaya benzer..
    6. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. AK Parti Bitlis ilçe belediye başkan..
    8. Doğal müshil barut ağacı kabuğu
    9. Galatasaray-Porto maçına doğru
    10. İsrail Gazze sahilinde 11 Filistinliyi..
    11. 15 ülkeden tam 38 akademisyen… ‘Ulu..
    12. Ronaldo, Messi'ye çağrı yaptı
    13. Bebeğinize yemeğini püre şeklinde..
    14. Tayfun Akalın kimdir nerelidir?
    15. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    16. AK Parti Kars ilçe belediye başkan..
    17. Hababam Sınıfı oyuncusu yaşamını yitirdi
    18. Antalya'da yola düşen kayalar tehlike..
    19. Meteorolojiden 6 il için kar yağışı..
    20. Hakkari'deki ihaleye fesat karıştırma..
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor