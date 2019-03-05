ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var." dedi.

Partisinin Kahramankazan İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimler konusunda tecrübeli olduğunu, Kahramankazan'ı kalkındıracağını söyledi.

Özhaseki, vatandaşların hesap sorabilmesi için 11 başlık altında 111 projesini açıkladığını ifade ederek, "Kahramankazan'ımızda yapılacak işler bellidir. Ankara ile Kahramankazan arasındaki yol için bir an önce devreye girerek, 12 alt ve üst geçit yaparak, trafiği rahatlatacağım. Bu bizim taahhüdümüz." diye konuştu.

Kahramankazanlıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planladığını dile getiren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saray bölgesinde fabrikalarımızın altyapı sorunu var. Orası bizim ekmek kapımızdır. Eğer üretirsek çocuklarımız iş bulur. Fabrikalarımıza rahat bir ortam sağlayamazsak, onlar yurt dışında mal satamazlarsa, bizim yavrularımız iş bulamazlar. O yüzden Saray bölgesinin altyapısını bitireceğiz. Bunun yanı sıra bir kent meydanımız ve yer altı otoparkı işini hızlandırarak hayata geçireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın bunu da bitireceğiz.

Köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız herkes köyüne rahatça gidip gelecek. Sonra stadyum işi var. Hem Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 55 bin kişilik Türkiye’nin en güzel stadını hem de Kahramankazan'da bize lazım olan stadı en kısa sürede yapacağız. Otobüsler Kahramankazan'dan Eryaman'a kadar gittiği için devamında aktarmalar başlıyor. Biz sizlerle konuştuk. Çoğunluk dedi ki biz 'Sıhhiye'ye kadar otobüslerle gitmek istiyoruz.' Onları da yapacağız ."

- "Mansur Yavaş’ın projesi yok"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın projelerini içeren bir kitap bastıramadığını öne süren Özhaseki, kendisinin ise bütün taahhütlerini bir kitap haline getirip altına imzasını attığını söyledi. Özhaseki, şunları kaydetti:

"Özellikle üç dönemdir aday olan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, halen bir kitap bastıramadı. Halen projelerini söyleyemedi. Vatandaşlara ne vadediyor ben bilmiyorum. Ben beş defadır belediyelerde aday olmuş birisiyim. Hiçbir rakibinin daha özeline girmedim. Hiçbir rakibimle ilgili bant falanda hazırlamadım. Şimdi onlarda bu numaraların hepsi var. Kendileri de söylüyor. Şunu söylemek hakkım. Kardeşim sen Türkiye'nin en güzel kentine aday isen projelerini yaz altına imzanı at, insanlar bilsinler. Projesi yok. Arada ben sıkıştırınca bir şeyler söylüyor. Aklına düşenleri söylüyor. Ben emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununu çözerim diyor. Sonra yanındakiler ona diyor ki bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işidir, ondan vazgeçiyor. Gittiği mahallelere yaranmak için konuşuyor. Şirinlik olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim ve tecrübe ister. Bunların hepsi bizde var."

Özhaseki, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı tazminatlarla Kayseri’de sucuk, Ankara’da döner dağıttığını hatırlattı. Bu sırada Kahramankazan'da da döner dağıtmasının istenmesi üzerine AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz'un yarın stant kurarak bu talebi yerine getireceğini söyledi.

- "Kocamaz'ı ayaküstü nasıl sattılar"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamamasına ilişkin, "Hiçbir seçimde kimseyi satmadık. On gün evvel Mersin'de Burhanettin Kocamaz'ı ayak üstü nasıl sattılar hep beraber gördük. İYİ Parti'nin adamı nasıl sattığını gördük. 50 yıllık partisini bıraktı gitti, üç günlük partide de satıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz da katıldı.