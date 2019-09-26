AFAD: Şirinevler'de yan yatan bina tahliye ediliyor, 2 bina da... İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye ediliyor.

Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada Sultangazi ve Eyüb'te 2 binada hasar olduğu ve Şirinevler'de yan yatan bir binanında tahliye edildiği duyuruldu. (Ayrıntılar Geliyor...)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.