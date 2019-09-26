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AFAD: Şirinevler'de yan yatan bina tahliye ediliyor, 2 bina da...

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Uzmanlar vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye ediliyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 15:25
AFAD: Şirinevler'de yan yatan bina tahliye ediliyor, 2 bina da...

Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada Sultangazi ve Eyüb'te 2 binada hasar olduğu ve  Şirinevler'de yan yatan bir binanında tahliye edildiği duyuruldu. 

(Ayrıntılar Geliyor...)

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:25
  1. İstanbul
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