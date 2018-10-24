CNN Türk'ten kovulan Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu!
Geçtiğimiz günlerde CNN Türk ile yollarını ayıran Şirin Payzın'ın yeni adresi belli oldu.24 Ekim 2018 Çarşamba 02:54
Doğan Medya Grubu’nun Demirören grubuna satılmasının ardından işten çıkarılan Şirin Payzın, T24 ile anlaştı.
Eylül ayında CNN Türk ile yollarını ayıran Payzın, "Ne Oluyor?" programını kısa video formatında T24'te sürdürecek. Şirin Payzın T24 için ayrıca, güncel gelişmeler parelelinde her görüşe açık olan söyleşiler yapacak.
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