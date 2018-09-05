Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın CNN Türk'ten kovuldu mu?

Doğan Medya, Demirören Grubuna satılmasından sonra Hürriyet başta olmak üzere CNN Türk'te kamuoyunun tanıdığı isimler bir bir ayrılmıştı. CNN Türk'den ayrılanlar kervanına 'Ne Oluyor' program sunucusu Şirin Payzın da katıldı. Peki Şirin Payzın kimdir?

Şirin Payzın, 1968 senesinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Kırım göçmeni olan Babası Nizam Payzın gazeteci olmasından dolayı Ankara‘da yaşadılar.

Payzın, Lise yıllarında tiyatro ile ilgilendi. 1987 senesinde Üniversite için Fransa‘ya gitti, o yıllarda babasının vefatı üzere Türkiye'ye geri döndü.

Yarım dönem İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde okuduktan sonra Bilkent Üniversitesine geçen Payzın, Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Sonra da Üniversite eğitimini New York‘da New York Üniversitesi‘nde tamamladı.

Şirin Payzın okuldan mezun olduktan sonra Birleşmiş Milletler‘deki Daimi Temsilciliğimiz’de çalışmaya başladı. Televizyonculuk kariyerine ise New York‘dan İstanbul‘a geldikten sonra Show TV‘de başladı.

1994-99 yılları arasında ATV'de diplomasi muhabirliği yaptı. ATV ve Sabah Gazetesi adına gittiği yurt dışındaki pek çok haber sırasında devlet başkanlarıyla özel röportajlar gerçekleştirdi. 1997 senesinde Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı özel röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ”Yılın Röportajı” ödülünü kazandı.

CNN TÜRK’ün kurulduğu 1999 senesinde kıdemli diplomasi muhabiri olarak göreve başlayan Payzın, 2003-06 arası Yeni Gün hafta sonu programını, 2006-07 sezonunda sabah kuşağını, 2007-09 arası Ana Haber bültenini sundu.

Halen CNN TÜRK kadrosunda çalışan Payzın iyi seviyede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.