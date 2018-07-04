'Siri' İngiltere meclisini karıştırdı! DSG'nin omurgası PYD

İngiltere parlamentosunda DEAŞ'la ilgili bir konuşma yapan Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın 'Suriye' dediği sırada sözü kesildi.

DSG'DEN SÖZ ETMEYE BAŞLADI

Devreye giren mekanik bir ses, internette Demokratik Suriye Güçleri (DSG) hakkında arama yaptığını söylemeye başladı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği DSG'nin omurgasını terör örgütü YPG oluşturuyor.

BAKAN WİLLİAM SON ÖZÜR DİLEDİ

Araya giren sese Parlamento Başkanı John Bercow'un ''Çok acayip iş'' diye tepki göstermesi üzerine Savunma Bakanı ceket cebinden akıllı telefonunu çıkardı.

Herkesin önünde Siri'yi susturan Williamson, bunun kasti bir durum olmadığını söyleyerek özür diledi.