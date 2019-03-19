"Sireti Surette Görmek Çalıştayı"nın 4'üncüsü düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - "Sireti Surette Görmek Çalıştayı"nın 4'üncüsünde siyerin; hat, minyatür ve musiki sanatlarıyla ilişkisi masaya yatırılacak.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimlerini konuşmak için yola çıkan "Sireti Surette Görmek Çalıştayı" bu kez hat, minyatür ve musiki sanatlarının siyeri ele alış biçimlerine odaklanacak.

Meridyen Derneği, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliği ile Hz.Peygamber’in sanat ve edebiyat formlarıyla anlatımı meselesini kapsamlı bir şekilde ve disiplinlerarası bir perspektifle tartışmaya açmayı hedefleyen bir proje hayata geçirildi.

"Sireti Surette Görmek" üst başlığıyla düzenlenmeye başlanan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılıyor. Projede bir taraftan örnekler üzerinden eleştirel durum değerlendirmesi yapılırken bir taraftan da yapıcı teklifler sunulması amaçlanıyor.





- Tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılıyor





Bu bağlamda 29 Kasım 2017'de "Hz. Peygamber’i Kurmaca Dünyada Yazmak" başlığıyla düzenlenen ilk toplantıda roman ve öykü gibi modern edebî türler ile siyer yazıcılığı arasındaki ilişki ele alınırken 11 Nisan 2018’de "Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek" temasıyla tertiplenen ikinci çalıştayda modern şiirin imkânları üzerinde duruldu.

25 Ekim 2018'de gerçekleştirilen üçüncü çalıştayda da sinema ile görsel sanatlar tartışma konusuydu. Dördüncü çalıştayda ise hat, minyatür ve musiki sanatlarının imkânları ve siyeri ele alış biçimlerine odaklanılacak. Diğer yandan çalıştaylarda sunulan tebliğler ve müzakereler Meridyen Derneği tarafından kitaplaştırılarak yayımlanıyor.

Konuşmacılar arasında Savaş S. Barkçin, Hakan Alvan, Şehnaz Özcan ve Betül Bilgin’in de bulunduğu "Sireti Surette Görmek Çalıştayı", 20 Mart, 09.30-17.00'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

