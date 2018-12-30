Polis üniforması ve sirenle dolaşan kişi 'manav' çıktı!

Emniyet Amiri rütbeli polis üniforması giyen Erol Şahin, önceki gün öğle saatlerinde üzerinde çakar lambaları takılı bir otomobille Bakırköy Adalet Sarayı’na geldi. Adliyenin protokol kapısında görevli polislerin kimlik istemesi ve nerede görev yaptığını sorması üzerine bocalayan Şahin, çıkışa doğru yöneldi. Yakalanan sahte emniyet amirinin üzerinden başkomiser kartviziti, Polis Emeklileri Yardımlaşma Derneği üye kimlik kartı, Emniyet ve Huzur Polis Haber Gazetesi tanıtım kartı, emniyet amiri apoletli vesikalık resim, siyah gövde ve kabzalı kurusıkı tabanca ve şarjör, 6 kurusıkı fişeği, polis rozeti bulunan deri renkli cüzdan, balistik yelek, 50 bin ve 60 bin liralık üzerinden İsmail Yahya E. yazılı 2 ayrı senet, 10 bin TL ve 12 bin TL yazılı 2 ayrı çek bulundu.

Eşi bile polis sanıyormuş

Erol Şahin’in 3 aydır resmi polis üniforması giyerek dolaştığı, otomobiline çakar ve siren tertibatı taktırdığı belirlendi. Bayrampaşa’da manavlık yapan Erol Şahin’in adliyede iş takipçiliği yaptığı, ilk ifadesinde “Eşim bile polis olduğuma inanmıştı” dediği öğrenildi. Şahin, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından tutuklandı.