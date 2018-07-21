Sırbistan'dan skandal karar! Kosovalı bakana ziyaret engeli!

Sırbistan hükümeti, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli'nin, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın Novi Pazar şehrini ziyaret etmesine izin vermediğini bildirdi.

Sırbistan hükümetinden yapılan açıklamada, Pacolli'nin bugün Novi Pazar'da Boşnak Azınlık Konseyi (BNV) tarafından düzenlenecek özel oturuma katılması için planlanan ziyaretinin onaylanmadığı bildirildi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, azınlık temsilcilerinin ülke yasası gereği siyasi konularla ilgilenmemesi gerektiğini anımsatarak, "Azınlık kurumları ilgili azınlıkları temsil ederken belirli bir siyasi parti ya da çıkarı savunmaz. Bizim özerk bölgemiz Kosova'nın bakanını Sırbistan'a davet etmek yasaları gözardı etmek demektir." ifadelerini kullandı.

BNV'ye görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle uyarıda bulunan Brnabic, ilgili kuruma temsil ettiği halk adına sorumluluk içerisinde hareket etmesi çağrısında bulundu.

BNV ise hükümetin kararına ilişkin Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Kosova Ofisi'ne başvuracaklarını belirtti.

'KOSOVA'DAN TEPKİ'

Kosova Dışişleri Bakanlığı da Sırbistan’ın Pacolli’nin Novi Pazar ziyaretine izin vermemesi kararından üzüntü ve infial duyduğunu kaydetti.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Kosova’nın her zaman üst düzey resmi ziyaretlere yönelik Brüksel Anlaşması çerçevesinde hareket ettiği ve talep edilen prosedürlere saygı duyduğu belirtildi.

Açıklamada, “Bu olay bir kez daha Belgrad’ın Brüksel Anlaşması’na saygı duymaya kendini adamış olmadığını gösteriyor. Söz konusu olay, Kosovalı üst düzey yetkililerin Sırbistan’a ziyaretlerini engellemek için gereksiz gerginlik yaratıyor.” denildi.

Kosova’nın serbest dolaşım haklarına saygı gösterdiği ifade edilen açıklamada, daha önce kuzey komşuları ile yaşanan olaylarda olduğu gibi istismar edilmediği sürece bu hakka her zaman saygı gösterileceğinin altı çizildi.

BNV temsilcileri, Kosovalı Bakan Pacolli'den bugün Novi Pazar'da düzenlenecek "Balkanlar'da bölgesel istikrar ve iş birliğinin sağlanması süreci" konulu özel oturuma konuşmacı olarak katılmasını talep etmişti.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERGİNLİĞİ

Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Kosova'nın 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, iki ülke arasında uçuruma neden oldu.

Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunda ilerleyen Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin ara buluculuğunda diyalog süreci başlatıldı ancak bu süreç, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğradı.

Son olarak Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in 26 Mart'ta Kosova'nın Kuzey Mitrovica şehrinde gözaltına alınmasıyla iki ülke arasındaki gerginlik bir kez daha tırmandı.

Gözaltı olayının ardından duraksama dönemine giren diyalog sürecinin, geçen haftalarda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, Brüksel'de, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile görüşmesi neticesinde "barışçıl" yollarla devam ettirilmesi kararı alındı.