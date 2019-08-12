Sırbistan'daki "Renk Festivali"nde görsel şölen Novi Sad şehrinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Renk Festivali", Tuna Nehri kıyısında görsel bir şölen oluşturdu

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla "Renk Festivali" düzenlendi. Novi Sad Avrupa Gençlik Başkenti (OPENS) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivale katılan yüzlerce kişi renkli boya toplarını birbirine atarak Tuna Nehri kıyısında görsel şölen oluşturdu. OPENS Basın Sözcüsü İvana Miloradov, festivalin açılışında yaptığı açıklamada, bu yılki organizasyon için Hindistan'dan 18 bin boya topu getirdiklerini belirterek, dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen festivalin Sırbistan'da da geleneksel hale geldiğini söyledi. Miloradov, festival kapsamında gençlerin yeteneklerini göstermelerini beklediklerini dile getirdi. Katılımcıların birbirine renkli boya toplarını atarak eğlendiği festivalde yerli müzik grupları da sahne aldı.

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