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Sırbistan'daki gazeteci cinayetinin faillerine toplam 100 yıl hapis

Gazeteci Slavko Curuvija'nın 1999'da öldürülmesine ilişkin davada 4sanık hakkında toplam 100 yıl hapis cezası verildi

05 Nisan 2019 Cuma 14:17
Sırbistan'daki gazeteci cinayetinin faillerine toplam 100 yıl hapis

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 11 Nisan 1999'da öldürülen gazeteci Slavko Curuvija cinayetine ilişkin davada 4 sanık toplam 100 yıl hapse mahkum edildi.

Belgrad Özel Mahkemesi, dönemin siyasi iktidarına karşı yazılarıyla bilinen "Dnevni Telegraf" gazetesinin sahibi ve yazarı Curuvija'nın öldürülmesine ilişkin davayı karara bağladı.

Dönemin Devlet Güvenlik Kurumu Müdürü Radomir Markovic ile Devlet Güvenlik Kurumu Belgrad Şube Müdürü Milan Radonjic 30'ar yıl, aynı kurumun mensupları Miroslav Kurak ile Ratko Romic de 20'şer yıl hapse mahkum edildi.

İddianamede, Curuvija'nın öldürülme nedeni olarak dönemin siyasi iktidarını eleştirmesi ve kamuoyu ile muhalefetin görüşünü etkilemesi gösterildi.

Curuvija davasında cinayete azmettirmek suçundan hüküm giyen Markovic, daha önce de 4 kişinin öldürülmesinden 40 yıl hapse mahkum edilmişti. Öte yandan Curuvija'yı öldüren ve halen firari olan Kurak hakkında ise uluslararası yakalama emri çıkarılmıştı.

İddianameye göre, Curuvija 11 Nisan 1999'da sahibi olduğu gazetenin pazarlama biriminin bulunduğu binanın önünde Kurak tarafından öldürüldü. Cinayet sırasında Kurak'ın yanından Romic de bulunuyordu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:17
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