Sırbistan'da yolsuzlukla mücadele operasyonu

BELGRAD (AA) - Sırbistan polisinin ülke genelindeki yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Belgrad olmak üzere Zajecara, Jagodina, Kikinda, Kraljeva, Leskovac, Nis, Panceva, Sombora ve Subotica şehirlerinde geniş çaplı operasyonların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında 2016'da işledikleri farklı suçlar nedeniyle ülke bütçesini 1 milyon 550 bin avro zarara uğrattıkları şüphesiyle 38 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Şüphelilerin rüşvet, görevi kötüye kullanma, hırsızlık ve vergi kaçırmayla suçlandığı belirtilen açıklamada, haklarında soruşturma açılan kişilerin ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildiği kaydedildi.



