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Sırbistan’da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

Sırbistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel oluşması acil durum ilanına neden oldu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
Sırbistan’da sel felaketi: Acil durum ilan edildi

Sırbistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle birçok bölgede sel oluşması acil durum ilanına neden oldu.


Sırbistan’da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Bazı bölgelerde acil durum ilan edildi. Devlet Suları Şirketi Srbijavode, bazı bölgelerde sele bağlı olarak olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından ülke genelinde sel savunma önlemlerinin uygulanması talimatını verdi. Srbijavode’den yapılan açıklamada, Sırbistan Hidrometeoroloji Kurumumun önümüzdeki günlerde devam edecek olan yağışlar nedeniyle nehirlerdeki su seviyelerinin artmasının beklendiğini söyledi.


Kraljevo kasabasındaki yerel makamlar, akarsulardan ve kanalizasyondan taşan sel sonrasında acil durum ilan etti.


Ulusal Acil Durumlar Sektör Şefi Predrag Maric, birkaç köyün sular altında kaldığını ve Kraljevo-Kragujevac yolunda sıkışan 15 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Lucani ve Cacak kasabalarında ve Tutin kasabalarında 15 saat boyunca yağmur yağdığını bildirdi.


Yerel Meteoroloji Servisi dört saatlik bir sürede metrekareye 85 litre yağmur kaydetti. Sremska Belediye Başkanı Mitroviç Vladimir Sanader’in yerel bir radyoya verdiği demeçte kasabanın yer altı akıntılarındaki yüksek su seviyeleri nedeniyle sel tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını kanalizasyon kanallarının Sava nehrine pompalanması gereken su miktarını kaldıramadığını söyledi.


Gruze ve Cestinska nehirleri Kragujevac bölgesinde taştı, meydana gelen sel Garuza kasabasında yollar ve köprülerde hasara neden olurken, Knic kasabasında yerel makamlar insanlara bölgeyi tahliye etme talimatı verdi. Su baskını, Sırbistan’ın batısındaki Lucani kasabasına bağlı birkaç köyü vurdu. Yerel makamlar en az 20 haneyi bölgeyi boşaltmaya zorladı. Novi Pazar bölgesinde sel baskını meydana geldiği rapor edildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:05
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