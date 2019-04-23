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Sırbistan'da "Mutlu Çocuklar Şenliği" düzenlendi

23 Nisan 2019 Salı 16:47
Sırbistan'da "Mutlu Çocuklar Şenliği" düzenlendi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Mutlu Çocuklar Şenliği" yapıldı.

Vlada Divljan Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin katkılarıyla Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen şenliğe 300 çocuk katıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, 23 Nisan'ın Türkiye için önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açıldığı bu tarihin çocuk bayramı olarak kutlandığını anlattı.

Sırbistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini aktaran Bilgiç, şenliğe katılan çocukların bayramını kutladı.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan da Sırbistan'da ilk kez düzenlenen bu çocuk şenliğinin geleneksel hale gelmesi temennisinde bulundu.

Sırbistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının da desteklediği şenliğe katılan çocuklara hediyeler takdim edildi.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 16:47
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