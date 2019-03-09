0553 313 94 23

Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

09 Mart 2019 Cumartesi 23:55
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar binlerce göstericinin katılımıyla devam ediyor.

Bu hafta 14'üncüsü düzenlenen gösteriye katılmak üzere başkent sokaklarına akın eden eylemciler, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, burnunu büyütüp başına Pinokyo şapkası taktıkları fotoğraflarının yanı sıra "Yalancı" yazılı dövizler taşıdı.

Sırbistan Radyo Televizyonu binasının çıkışını kapatan göstericiler, binanın kapılarına, üzerinde Vucic'in fotoğrafının ve "yalancı" ifadesinin yazılı olduğu afişler astı.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, 14 hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğramasıyla başlamıştı.

Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına vurulan metal çubukla yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının geçen yıl aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

- Protestoyu Novi Pazarlılar da destekledi

Geçen haftalarda Nis, Kragujevac, Pozega ve Novi Sad şehirlerinde de düzenlenen protestolara, Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'dan da destek geldi.

Belgradlılarla dayanışma göstermek için şehir merkezinde toplanan Novi Pazarlı göstericiler, "Güvenli bir gelecek için-Sancak uyanıyor" sloganıyla düzenledikleri eylemde eşitlik mesajları verdi.

Sırbistan makamlarının Boşnaklara yönelik soykırımları inkar ettiğine vurgu yapılan protestoya, Sancak Demokratik Eylem Partisi Başkanı Sulejman Ugljanin de katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 23:55
  1. 5 milyondan yalnızca biri
  2. Belgrad
  3. Novi Pazar
  4. protesto
  5. Sırbistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2019
    1. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Mart 2019
    2. Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    3. ABD ve Türkiye arasındaki saat farkı 1..
    4. Trabzon'da kalorifer kazanında patlama
    5. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    6. Kolombiya’da uçak düştü: en az 12 ölü
    7. Başkan Yılmaz 41 projeyle seçmen..
    8. Ezan okurken köpekler neden ulur?
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da
    10. 15 yıldır yaptırmak için mücadele..
    11. Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile..
    12. İsmet Yıldırım: “Bu seçim Türkiye için..
    13. Venezuela’da elektrik kesintisi..
    14. Yelken: 7. Bodrum Uluslararası..
    15. Cem Küçük ve Fuat Uğur’a “En iyi..
    16. İdlib’e hava saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı
    17. Kaza sonrası araçtan inip tartışan..
    18. "Ülkeler arasındaki duvarlar, korku ve..
    19. Yunanistan'daki "Andromeda" davasında..
    20. Barcelona geri dönüşle kazandı
    21. Silikon Vadisi'nde Türkiye'nin Milli..
    22. AK parti Burdur adayı Deniz Kurt..
    23. ABD Büyükelçiliği görevlisi..
    24. Ürdün'den, gözaltına alınan..
    25. Manchester City, Sterling ile kazandı
    26. "Neredeyse 5 bin tane projemiz var"
    27. TFF'den vefat eden taraftarların..
    28. Küçükçekmece'de "Başbuğ Alparslan..
    29. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    30. Trump'ın İncil'i imzalaması tepkilere..
    Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti: Hesabını ahirette görür
    Ziya Gökalp'e göre kadın kıyafeti: Hesabını ahirette görür
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı
    Soylu'dan İmamoğlu ve Yavaş'a bomba çağrı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bakan açıkladı... Sağlıkta yeni dönem başlıyor
    Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler
    Bunlar kadın değil terörist! Ezanı ıslıkla protesto ettiler

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!