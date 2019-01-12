0553 313 94 23

Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

12 Ocak 2019 Cumartesi 22:42
Sırbistan'da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 6 hafta önce başlayan, "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestolar, bu hafta da devam ediyor.

Bu hafta altıncısı düzenlenen protestoya katılan on binlerce gösterici, Sırbistan ve eski Yugoslavya bayraklarının yanı sıra "Halkın yanındayız", "5 milyon kişiyiz", "Uyan Sırbistan" yazılı dövizler taşıdı.

Protesto, dün binlerce kişinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Nis şehrinde de düzenlenmişti.

Sırbistan'daki hükümet karşıtı protestolar, altı hafta önce muhalefetteki Sırbistan Solu Genel Başkanı Borko Stefanovic'in saldırıya uğraması nedeniyle başlamıştı. Stefanovic, Krusevac şehrinde yapmayı planladığı konuşma öncesinde başına metal çubukla vurularak yaralanmıştı.

Muhalefet kanadının aralık ayı başında yaptığı çağrıya cevap veren binlerce kişi, her cumartesi Belgrad'da toplanma kararı almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 22:42
  1. 5 milyondan yalnızca biri
  2. Belgrad
  3. hükümet karşıtı
  4. protesto
  5. Sırbistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Chelsea iki golle kazandı
    1. Chelsea iki golle kazandı
    2. Süresiz nafakanın mağduru 2 milyon!
    3. Galatasaray'da kadın voleybol takımına..
    4. Bakan Çavuşoğlu ABD'ye fena çaktı: Siz..
    5. Sırbistan'da hükümet karşıtı..
    6. Orta Asya-Hindistan Diyalogu'nun..
    7. Galatasaray, Leipzig ile berabere kaldı
    8. Bir grup Filistinli sanatçıdan dikkat..
    9. Büyük hayaller kuran Batılıların..
    10. İsrail askerlerinden Filistinlilere..
    11. Muharrem İnce espri yaptı! 'Bu aralar..
    12. Yemen'de petrol tanklarında yangın
    13. Erzurumspor'dan transfer iddialarına..
    14. "Biz kimseden icazet almıyoruz"
    15. 'Sarı Yelek' protestoları İngiltere'ye..
    16. "Gönül belediyeciliğine başlıyoruz"
    17. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    18. Musul'daki üslere ABD askerlerinin..
    19. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı..
    20. Fransa'da sarı yelekliler 9'uncu..
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi