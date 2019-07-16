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Sırbistan'da "15 Temmuz" konferansı

Başkent Belgrad'da "Askeri Müdahaleler ve 15 Temmuz Darbe Girişimine Siyasi ve Sosyolojik Bakış" konulu konferans düzenlendi

16 Temmuz 2019 Salı 16:24
Sırbistan'da "15 Temmuz" konferansı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Askeri Müdahaleler ve 15 Temmuz Darbe Girişimine Siyasi ve Sosyolojik Bakış" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü ve Sırbistan Avrupa Araştırmaları Merkezi tarafından gerçekleştirilen, darbenin sosyolojik yapısını irdeleyen konferansa Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezinden (SAM) Dr. Ufuk Ulutaş ile Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisinden Prof. Dr. Mesut Özcan katıldı.

Özcan, Türkiye'nin 1960, 1971 ve 1980 yıllarında da benzer darbelerle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, 2016'da yaşanan darbe girişiminin birçok açıdan diğerlerinden farklı olduğunu kaydetti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kanlı bir teşebbüs olduğunun altını çizen Özcan, önceki darbelerde devlet kurumlarına ve sivillere zarar verilmediğini, can kaybına neden olunmadığını anlattı.

Türkiye'de böyle bir darbe girişimin hiç kimse tarafından beklenmediğini ifade eden Özcan, "Darbe döneminin kapandığı düşünülüyordu. 2016'daki darbeyi farklı kılan halkın direnişi oldu." dedi.

15 Temmuz'un Türkiye'de siyasi tarihin değişimini simgelediğini vurgulayan Özcan, Türkiye'de demokrasinin bu tarz darbelere dirençli olduğunu belirtti.

Ulutaş da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yaklaşık 40 yıllık bir hazırlığın ardından gerçekleştirildiğini aktararak, bu darbe girişiminin devlet kurumlarına sızan kişilerce yapıldığını söyledi.

FETÖ mensubu teröristlerin sosyolojik anlamda öldüğünü ifade eden Ulutaş, toplumda kimsenin kendi evladını bu terör örgütünün mensubu olarak görmek istemediğini kaydetti.

Terörle mücadelenin kolay olmadığını aktaran Ulutaş, devletin bu mücadeleyi sürdürmek için belirli mekanizmalar kurduğunu anımsatarak, "FETÖ, Türkiye'de bir neslin yok olmasına neden oldu. Gelecekte başarılı işler gerçekleştirebilecek gençlerin vizyonunu yok etti." diye konuştu.

Büyükelçi Bilgiç ise 2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak görev yaptığını hatırlatarak, o dönemde bakanlığa dünyanın dört bir yanında destek mesajlarının ulaştığını söyledi.

Halkın demokrasiye sahip çıkması durumunda darbe girişiminin başarısız olacağını kaydeden Bilgiç, "Sırbistan darbe girişimini kınayan ilk ülkeler arasındaydı. Bu nedenle Sırp makamlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:24
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