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Sırbıstan o konularda Türkiye'ye başvuracak

Türkiye ile Sırbistan'ın rekabet kurumları arasında tecrübe paylaşımını öngören iş birliği anlaşması imzalandı.

20 Nisan 2018 Cuma 17:55
Sırbıstan o konularda Türkiye'ye başvuracak

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Yeni rekabet gündemi" konulu konferansa katılan Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak ile Sırbistan Rekabet Kurumu Başkanı Miloje Obradovic, konferansın sonunda iş birliği ve tecrübe paylaşımına ilişkin anlaşma imzaladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Torlak, imzalanan anlaşmanın bir iyi niyet anlaşması olduğunu belirterek, anlaşmanın özellikle tecrübe paylaşımı hususunda önemli olduğuna işaret etti.

Rekabet hukuku ve rekabet hukuku teorisinin bütün dünyada geliştiğini aktaran Torlak, "Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Dijital ekonomilerde bilgi paylaşımı çok önemli. Bir taraftan dosyalarımızı daha isabetli kararlar almak üzere daha nitelikli yapabilmek bakımından, bir taraftan da tespitleri doğru yapabilmek bakımından." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Torlak, bugün imzalanan anlaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle tarihi ve kültürel bağımız olan bu ülkelerle ilişkilerimize ve iş birliklerimize önem ve özen gösteriyoruz. Bu kapsamda da bugün Sırbistan ile bu anlaşmayı imzaladık. Ümit ediyorum ki bu anlaşma ile bilgi paylaşımından tecrübe paylaşımına kadar karşılıklı değişimlerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Çünkü işletmecilik ve küresel anlamda iş yapma biçimleri artık her yerde birbirini etkileyebiliyor. Bu anlaşmayı çok değerli buluyoruz."

Torlak, Sırbistan'ın Türkiye'nin tecrübesinden faydalanabileceğini belirterek, Türkiye'den Sırbistan'a ve Sırbistan'dan da Türkiye'ye geliş-gidişler olacağını ve birikimlerin bu şekilde paylaşılacağını aktardı.

Rekabet Kurumunun, Türkiye'de 20 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatan Torlak, "20 yıllık geçmişimizde, mehaz mevzuatımız bizim de Avrupa Komisyonunun mevzuatı ama biz ikincil mevzuatlarımızda şu anda Balkan ülkelerinden ve Sırbistan'dan bir hayli ilerideyiz. Önemli mesafeler kaydettik. Bu önemli mesafeler kapsamında da tecrübelerimizi çok rahatlıkla buraya aktarabileceğimizi, dolayısıyla bizim 2-3 senede aldığımız mesafeyi bu tecrübe aktarımıyla çok daha kısa sürede gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Torlak, Sırbistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burası bizim için özel ve önemli bir coğrafya. Kültürel ve tarihi bağlarımız var. Ümit ediyorum ki bu ilişkilerimiz gelişerek devam edecek." dedi.

Sırbistan Rekabet Kurumu Başkanı Obradovic ise imzalanan anlaşmanın bölgesel bir iş birliğinden daha fazlasını öngördüğünü ifade ederek, "Rekabet hukuku, ülke ekonomisinin gelişimini de belirleyen bir unsur." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:55
  1. Sırbistan Rekabet Kurumu Başkanı Miloje Obradovic
  2. Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak
  3. rekabet
  4. Sırbistan
  5. Türkiye
  6. Rekabet hukuku

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