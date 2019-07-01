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Sırbistan Milli Takımı'nda Tumbakovic dönemi

- Sırbistan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğüne, bir dönem Karadağ'ı çalıştıran Ljubisa Tumbakovic'i getirdi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
Sırbistan Milli Takımı'nda Tumbakovic dönemi

BELGRAD (AA) - Sırbistan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ljubisa Tumbakovic getirildi.

Sırbistan Futbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Sırp asıllı teknik adam Tumbakovic'in milli takımın başına getirilmesine oy çokluğuyla karar verildiği bildirildi.

Bir dönem Karadağ'ı çalıştıran Tumbakovic'in, yarın düzenlenecek basın toplantısının ardından, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde B Grubu'nda bulunan Sırbistan Milli Takımı'ndaki görevine başlaması bekleniyor.

Deneyimli teknik adam Tumbakovic, EURO 2020 Elemeleri'nde Karadağ-Kosova maçı öncesi istifa etmişti.

Tumbakovic, daha önce Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Partizan'ı çalıştırmış ve takıma kazandırdığı altı şampiyonluk ile adını "en başarılı teknik adam" olarak tarihe yazdırmıştı.

Tecrübeli teknik adam; Çin, Kuveyt ve İran'da görev almasının ardından 2016'da Karadağ Milli Takımı'nın başına getirilmişti.




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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:42
  1. Ljubisa Tumbakovic
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