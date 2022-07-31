"Sırbistan ile Kosova sınırında çatışma" iddiası!
Sırbistan'ın, Kosova vatandaşlarını ülkeye özel bir belge alma hamlesinin ardından ilişkiler gerildi. Kosova'da sirenler çalarken, sınıra yakın Novi Pazar'da iki ülke arasında çatışmaların başladığı haberleri geliyor.
Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarını özel bir belge ile ülkeye alma uygulamasına Priştine hükümetinden yanıt geldi. Sırbistan ile Kosova sınırı karşılıklı olarak kapandı ve barikat kuruldu. Kosova'da sirenler çalmaya başlarken, Kosova sınırına yakın Novi Pazar'da Sırbistan ile Kosova arasında çatışmaların başladığı iddia edildi.
Kosova'da siren sesleri
Kosova’nın Sırbistan sınırındaki Mitrovica şehrinde öğle saatlerinde siren sesleri duyuldu. Kaynağı bilinmeyen siren sesi yaklaşık iki dakika sürdü.
Sırplar yollara barikatlar kurmaya başladı
Kosova’nın kuzeyindeki Sırplar yollara barikat kurmaya başladı. Kosova Polisi, Sırbistan sınırındaki Jarinja ve Brnjak geçitlerinin kapatıldığını duyurdu.