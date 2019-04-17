"Sırbistan, FETÖ kurumlarının kapatılması konusunda örnek uygulamalar yapıyor"

BELGRAD (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sırbistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili attığı adımların Avrupa'ya örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Sırbistan'da İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ve Müsteşar Dejana Hrkalovic ile görüşmelerinin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan İnce, burada gerçekleştirdiği toplantıların son derece verimli olduğunu belirterek, "Bu toplantılar daha önceki çalışmaların birer ivmesi, sonucuydu." dedi.

Sırbistan'ın Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren İnce, "Sırbistan, Balkanlar'da istikrar ve barışın kilit ülkesi. Stratejik ortağımız. Son dönemde geldiğimiz nokta hakikaten gurur verici." diye konuştu.

İki ülkenin cumhurbaşkanı ve bakanlar düzeyinde iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizen İnce, Sırbistan'ın Türkiye'ye terörle mücadelede destek olduğunu vurgulayarak, "Sırbistan'ın çok büyük desteğini alıyoruz ve bundan sonra da bu desteği artırarak devam ettireceklerini konuştuk, değerlendirdik. Özellikle PKK ile mücadelede, artı FETÖ ile mücadelede, artı DEAŞ, DHKP-C ile mücadelede Sırbistan bize her türlü desteğini vermeye hazır ve desteğini uygulamalı bir şekilde sürdürüyor. Bu konuda teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

Sırbistan'daki FETÖ yapılanmasına da değinen İnce, "Özellikle son dönemde buradaki FETÖ okullarının kapatılması, FETÖ'ye ait şirketlerin kısıtlanması, bu konuda Avrupa'ya örnek olacak uygulamaların yapılması bizim için çok memnuniyet verici. Bu da geldiğimiz noktada ilişkilerimizin sağlığını ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan ile Türkiye arasında sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin söz konusu olduğunu ifade eden İnce, "Bu konuda teknik çalışmalar yürütüyoruz hep birlikte. Organize suçla mücadelede yine birlikte hareket ediyoruz. Düzensiz göç tüm Avrupa, Sırbistan ve Türkiye'nin tehdit unsuru. Düzensiz göçle mücadelede, ilgili birimlerimiz sürekli iletişim halinde. Şunu samimiyetle ifade etmeliyim ki Sırbistan'ın bu yaklaşımı bize güç ve cesaret veriyor, artı örnek bir çalışma ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Belgrad'daki görüşmelerinde Sırbistan'ın Balkanlar'da bir geçiş noktası ve stratejik bir yerde olduğuna değindiklerini aktaran İnce, "Özellikle ticaret yapan nakliyecilerimizin sorunları var bu alanda, artı seyahat eden vatandaşlarımızın sorunları var. Bunları da dile getirdik. Bunlar konusunda da sonuç getirici çalışmalar başlattık." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Sırbistan-Hırvatistan sınırına iki karbondioksit ölçüm cihazı hibe ettiğini anımsatan İnce, "Özellikle nakliyecilerimizin göçmenler konusunda yaşadığı çeşitli sıkıntılar, artı bilinçsiz bir şekilde hareket ettikleri için karşılaştıkları sorunlar, vatandaşlarımızın özellikle sınır kapılarında karşılaştığı sorunları giderici tedbirleri süratle almaya başlıyoruz. Bu anlamda direkt sonuç getirici tedbirlerimiz var. Sırbistan'ın samimi ve sonuca odaklı yaklaşımı da gerçekten bizler için memnuniyet verici." diye konuştu.

İnce, iki ülke arasında sınır kapıları ve tır parklarında birlikte hareket etmek adına bir anlaşmanın söz konusu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde netleşecek. En kısa sürede de uygulamayı başlatacağız. Güvenlik ve kültürel çalışmalarla hep birlikte bu çalışmayı sonlandıracağız. Haziran başı gibi bu uygulamaya başlayacağız." dedi.



