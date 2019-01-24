0553 313 94 23

Sırbistan eğitim alanında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic:- "Sırbistan, ekonomi alanında olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor"

24 Ocak 2019 Perşembe 17:15
Sırbistan eğitim alanında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

BELGRAD (AA) - Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mladen Sarcevic, ekonomi alanında olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.

Sarcevic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de katıldığı görüşmenin ardından Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantının iki bakanlık arasındaki mevcut iş birliği anlaşmasının genişletilmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Tarafların, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihin en iyi düzeyinde olduğu noktasında mutabık oldukları aktarılan açıklamada, Belgrad'da bir Türk okulu açılması konusunun da ele alındığı bildirildi.

Sırp bakan, Türk okulu açılması noktasında Sırbistan'da yabancı okul açmak için gerekli şartların yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, "Sırbistan, ekonomi alanında olduğu gibi eğitim alanında da Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bilgiç de görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi noktasında iyi bir fırsat olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin ekonomi ve siyaset alanlarındaki başarılı iş birliğini diğer alanlara da taşıması gerektiğini ifade etti.

Dalkıran ve beraberindeki Bakanlık heyeti, yarın da temaslarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 17:15
  1. Burcu Eyisoy Dalkıran
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Mladen Sarcevic
  4. Sırbistan
  5. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: 2019 Asya Kupası
    1. Futbol: 2019 Asya Kupası
    2. Malatya'da kaçak kazı operasyonu
    3. Eski AK Partili vekil trafik kazası..
    4. AK Parti Adana'nın 5 ilçesinde adayını..
    5. Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8..
    6. Eski milletvekili trafik kazasında..
    7. Bedensel Engelliler Yüzme Türkiye..
    8. Yerel seçim öncesi son anket..
    9. Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
    10. Lise öğrencisinden tüccar Yılmaz..
    11. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    12. Kocaeli'deki cinayet
    13. Kahveciyi önce öldürdüler, sonra..
    14. Yazar Emrah Serbes'in tazminat davası
    15. n11.com'dan lüks bebek ürünlerine özel..
    16. Lübnan'dan İsrail işgalindeki..
    17. Çaykur Rizespor Başkanı Kartal'a..
    18. FETÖ sanığı eski savcıya hapis cezası
    19. "Türkiye'nin tarım ürünleri..
    20. Kayseri'de devrilen ağacın altında..
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    Deşifre oldular! Kılıçdaroğlu'nun istifasını, Abdullah Gül ve FETÖ engellemiş
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!