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Şirazesi kayan Trump'a Türkiye'den toplu şamar! Anında cevabını aldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Türkiye'yi hedef alan tehditlerine Ankara'nın cevabı da bir o kadar sert oldu. Trump'a cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat'ın doğusunda yuvalanan terör örgütü YPG'ye yönelik operasyon konusunda 'kararlılık' vurgusu yaptı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:25
Şirazesi kayan Trump'a Türkiye'den toplu şamar! Anında cevabını aldı

Siyasi iktidarını ayakta tutmaya çabalayan ABD Başkanı Donald Trump, dün yine Twitter hesabından skandal açıklamalarda bulundu. Her kafadan bir ses çıktığı Washington yönetimi bu kez niyetini açık açık belli etti.

ABD’nin "Suriye’den çekileceğiz" yalanı halen tartışılırken Trump, haddini aşarak  Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye saldırması halinde Türkiye’yi mahvetmekle tehdit etti.

Trump: Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz

Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

Kalın: Ölümcül bir hata!

Terör örgütlerinin hamisi Trump’ın bu küstah açıklamalarına Türkiye’nin cevabı sert oldu. Trump’ın küstah tweetine anında cevap veren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Kürtlerle değil teröristlerle savaşıyor. Kürtleri ve Suriyelileri tüm terör tehditlerine karşı koruyacağız. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır." dedi.

Twitter hesabından Trump'ın tepki çeken paylaşımına cevap veren Kalın, "Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hata. Türkiye teröristlerle mücadele diyor Kürtlerle değil. Kürtleri ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, "Sayın Donald Trump, teröristler ortağınız ve müttefikiniz olamaz. Türkiye ABD'den stratejik ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmesini ve bunun terör propagandası ile gölgelenmemesini bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altun: Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecek

Trump’ın tehdit içeren küstah sözlerine bir cevap da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye’nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" ifadesini kullandı. PYD ve YPG'nin terör örgütü olduğuna işaret eden Altun, "Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

Erdoğan: Bedeli ne olursa olsun asla müsaade etmeyeceğiz!

Altun'un ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te attığı bir tweeti yeniden paylaştı. Erdoğan mesajında  "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı da paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabı üzerinden Trump’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı paylaşımını retweet ederek cevap verdi. Trump'ın skandal sözlerine çok sayıda Twitter kullanıcısı da tepki gösterdi.

yeniakit.com.tr

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 12:25
  1. Donald Trump
  2. Türkiye
  3. tehdit
  4. YPG
  5. İbrahim Kalın
  6. Fahrettin Altun
  7. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 9 dk önce
    Eyyy Amerika! Kendine gel. Yoksa doların değerini artırırız. İphone u alacak adam bulamazsınız. Ona göre.
  • ÜmitÜmit10 dk önce
    Yav daha neyi konuşuyoruz msj vereceksen aç Ayasofya’yı ibadete bakalım ondan sonra kim ölümüne gidiyor kim kaçıyor kim sırtımızdan vurmak için bekliyor koynumuzda beslediğimiz yılanlara kadar savaş ilan edelim korkakça kınamalar yetti artık
  • ibrahim karakoçibrahim karakoç14 dk önce
    Türkiye maalesef rüştünü ispat edememiş devlet.Amerika birleşik devletlerineyanaşsa bir türlü Rusyaya yanaşsa bir türlü.Türkiye sanayi ve teknolojideilerleyemezse böyle şamar oğlanı olur.Trump bir işadamıtürkiyeyi tehdit etmesininardındaki nedenamerikan mallarını pazarlamak satmak. Alın patriot füzesini bak sesi nasıl kısılıyor.
  • sütçü imamın torunusütçü imamın torunu14 dk önce
    saadet partili olarak hükümetin yanında değil sn.ihsan bey chp ve ip in yaninda yer alın hdp de unutmayın
  • İhsanİhsan23 dk önce
    Aman efelenip efelenip geri cekilmeyin sizin geri cekilmenizden bıktık bu sefer dik durun bir saadet partili olarak yanınızda yer almak bu şartlarda şeref duyarız böyle olun canımız feda vatanımıza
  • hasanhasan27 dk önce
    adam ekonomik olarak sizi bitirecem diyor. bizim mallarda ısrarla gidip iphone alıyor.

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