Sırası beklemeyen savcı kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı

Daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girdi.

Muayene edemeyeceğini söyledi

Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi.

İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

Polise gözaltı talimatı verdi

Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi.

Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler.

Doktor ifadeye gitti

Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel, başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti.

Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel, “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum” dedi.

Hakaret şikayetiyle soruşturma açıldı

Konuya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Savcı Mehmet B.'nin doktor hakkında hakaret şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, Doktor Günel'in ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

Sağlık kuruluşlarında muayene önceliği

Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada konuya ilişkin yoğun bir tartışma yaşandı.

Kullanıcıların çoğu sağlık hizmetlerinde bazı meslek gruplarının muayene önceliği olduğunu ileri sürmesi 2017'de konuya ilişkin düzenlenen Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) hatırlattı.

Söz konusu kararnamede, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi ile muayene önceliklerini şu şekilde sıralandı:

Acil haller

Engelliler

Hamileler

65 yaş üstü yaşlılar

7 yaşından küçük çocuklar

Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile maluller ve gaziler

Askeri hastanelerde öncelik sırası

Acil haller

Engelliler

Hamileler

HİZMETTEKİ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK RÜTBELİ PERSONELİ

HARP VE VAZİFE ŞEHİTLERİNİN DUL VE YETİMLERİ İLE MALULLER VE GAZİLER

65 yaş üstü yaşlılar

7 yaşından küçük çocuklar

ÖNCELİKLE GARNİZON DIŞINDAN SEVKLE GELENLER OLMAK ÜZERE,

HİZMETTEKİ ASKERİ PERSONEL VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLER

EMEKLİ ASKERİ PERSONEL VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUKLARI KİŞİLER