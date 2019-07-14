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Şirankes Bal Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren Şirankes Bal Festivali bugün sona erdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 20:54
Şirankes Bal Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde düzenlenen ve üç gün süren Şirankes Bal Festivali bugün sona erdi. Şirankes mevkiinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.


Erzurum’un Şenkaya ilçesinde muhteşem doğada yapılan ve üç gün süren ‘Şenkaya Kültürel Sosyal Bal Festivali’ büyük bir coşkuyla sona erdi. 12 Temmuz Cuma günü başlayan, birçok etkinliğe yer veren,katılımcıları doyasıya eğlendiren festival, herkesin diline dolandı.


Bal festivalinde açılış konuşmasını yapan Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, “Şenkaya Kültürel Sosyal Bal Festivali’mizi her sene olduğu gibi bu senede başlattık. Festival demek birlik demek, festival demek kaynaşma demek, festival demek kilometreleri buluşturmak demek, festival demek sıla-i rahim demek. İnşallah bizlerde her sene daha da etkinliklerimizi artırarak geliştirerek bütünleştirerek yöremizin kaynaklarını,yöremizin ürünlerini ekonomiye katarak insanlarımızın burada birlik ve beraberlik içinde kaynaşmasını sıla-i rahim yapmasını sağlayacağız. Kültürel ve ekonomik değerlerimizde ön plana çıkacak. Festivalimiz ile birlikte ilçemizin kalkınması için mücadele edeceğiz” dedi.


Festivalin birlik ve beraberlik anlamına geldiğini belirten Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin ise, “Festival sılayı rahim demek uzağı yakın etmek demek. Gurbeti paylaşmak demek. Akrabaları ziyaret etmek demek, birlik beraberlik demek, kardeşlik demek.Bu manada bizim bu meydanda toplayanŞenkaya Belediye Başkanımız Yavuz Bedir ve personeline şükranlarımı arz ediyorum” diye konuştu.


Şenkaya ilçesinin bin yüzlü rakımdan iki binli rakıma kadar yere sahip olduğunu ifade eden Şenkaya Bal Üreticileri Birliği Başkanı Timuçin Bozkurt, “Şenkaya ilçesinin balı neden kaliteli? Çünkü bin bir çeşit çiçeklerimiz var. Başta nektar, kekik, akasya, yabani konumda bir sürü çiçeğimiz olduğu için balımızda son derece kalitelidir. Biz istedik ki balımızı bu dönem biliyorsunuz hasat dönemi değil. Ortalama Şenkaya da eylül ayı içerisinde hasta olur. Biz temmuz ayı içerisinde festivale balı yetiştirmek için katık yapma mecburiyetinde kaldık. Petek ballarımızı tüketicilerle tanıştırmak için buraya getirdik. Gerçekten ilçemizin balları son derece kalitelidir. Allahuekber dağları çiçek balı adı altında patentimiz mevcuttur” açıklamalarında bulundu.


Açılış konuşmalarından sonra bal festivali cirit gösterileri ile devam etti. Daha sonra yöresel ses sanatçıları ve Mustafa Özarslanile gurup Çığın konserleriyle coşan vatandaşlar, doyasıya eğlenerekhalaylar çektiler. Bazı vatandaşlar ise yanlarından getirdikleri çadırları festival alanına kurarak bal festivalinin tadını çıkardılar.


Düzenlenen festivale, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Oltu Belediye BaşkanıNecmettin Taşçı, Olur Belediye Başkanı Sıddık Demirci, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir, Erzurumlular Federasyon Başkanı, dernek başkanları, işadamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Güvenlik güçleri üç gün süren festivalde yoğun önlemler aldı.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 20:54
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