Sırada karşılıksız burs arayışı var

Burs başvuruları için takvimler açıklanmaya başladı. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için pek çok karşılıksız burs seçeneği mevcut. Özellikle büyük şehirlerde herhangi bir üniversiteyi kazanan öğrencilerin öğrenimlerini rahat bir şekilde yürütebilmeleri için gerekli gördükleri burslar için arayışları hız kazandı. 400 liradan başlayan burslar için öne sürülen şartlara haiz olan öğrencilere ilk ödemeleri ekim ayından itibaren yapılacak ve burs desteği 9 ay sürecek.

Bu yıl talep artışı olacak

Uzmanlar, üniversiteyi kazanan adaylar için burs bulabilmenin zorluğuna dikkat çekerek, “Burs artık en büyük ihtiyaçlardan biri haline geldi. Kredi Yurtlar Kurumu bursları herkese çıkmayabiliyor ve üniversite biter bitmez yüksek bir bütçeyle ödenmesi gerekiyor. Bazen çıksa da şehir dışında okuyan öğrenciler için yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle karşılıksız burs veren vakıf ve derneklere olan talep bu yıl daha da artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Şartları uyanlara fırsat kapıda

Gazetemizin eğitim servisinin yaptığı araştırmaya göre bu yıl 50’ye yakın kurum ve kuruluş burs vermeyi planlıyor. Büyük bir kısmı gelenek haline dönüşen bursların karşılıksız olma özelliği öne çıkıyor. Vakıf, dernek ve devlet kurumlarından burs veren kuruluşların burs imkânlarını öğrenciler için araştırdık:

YÖK Destek Bursu

YÖK tarafından Astronomi ve Uzay Bilimleri, Organik Tarım İşletmeciliği, Orman Endüstrisi Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği gibi belli alanlarda okuyan öğrencilere “YÖK Destek Bursu” veriliyor.

2019 YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak şartı aranıyor. Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olması gerekiyor. Genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2.5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 750 lira destek bursu veriliyor. YÖK Bursu ön koşullarını sağlayan öğrencilerin, kayıt yaptırdığı üniversite rektörlüklerine başvurmaları gerekiyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Açık öğretim fakültesi öğrencileri dahil bu bursa tüm üniversite öğrencileri başvurabilir. Başvuru formları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (YKYK) bağlı bölge ya da yurt müdürlüklerinden alınıyor.

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanlığı Erğ. Köm. Hav. Aml. Br. ve Yrd. San.

Yardım için sandık başkanlığına dilekçeyle başvurmak gerekiyor. Karşılıksız öğrenim yardımı yapılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı

Bakanlık, yükseköğretim kurumlarının öğretmen yetiştiren bölümlerinde okuyan öğrencilere burs desteği sağlıyor. MEB’in bursları, mecburi hizmet karşılığında verilmekte olup, burslu öğrenci mezun olduğunda öğretmen olarak doğrudan göreve alınıyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

Yurtiçinde tüm üniversitelerde ve yüksekokullarda okuyan öğrencilere öğrenim kredisi ve katkı (harç) kredisi adı altında borç olarak veriliyor. Yurt yerleştirme sonuçlarını açıklayan kurum, önümüzdeki günlerde burslarla ilgili kapsamlı bir açıklama yapacak.

Türk Dil Kurumu

ÖSS sınavında sözel puan sıralamasında ilk 2 bine giren ve Türk dili ve edebiyatı veya çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden birini seçen öğrencilerin 15’ine veriliyor.

40 yılı aşkın zamandır 44 bin öğrenciye burs veren vakıf her yıl bir taban puan belirliyor. Burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak öğrenim süresi boyunca devam ediyor. Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmiyor. Her yıl Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli illerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanıyor. Üniversiteye Giriş Bursu bu yıl, Ankara, Gazi, Hacettepe, Boğaziçi, 9 Eylül, Ege, İTÜ, Marmara, İstanbul, ODTÜ, Yıldız Teknik ve Çukurova Üniversitesi’ne, vakfın web sitesinde belirtilen puanlarla girmiş olan öğrencilere veriliyor.

Anadolu Vakfı

Gençlere 40 yıldır eğitim desteği veren Anadolu Vakfı’nın burs başvuruları devam ediyor. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında eğitim desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül akşamına kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek. Anadolu Vakfı, 2013 yılında devreye aldığı ‘web tabanlı burs başvuru sistemi ile bursiyerlerin tüm bilgilerini yakından takip ediyor. Online başvuru sürecinde 60 farklı veri ile ailenin gelir durumunu ve öğrencinin başarısını sağlıklı bir şekilde değerlendiren Anadolu Vakfı, bu sistem ile bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanından 365 binden fazla burs başvurusu aldı.

Turing Bursu

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, lisans, yüksek lisans ve doktora aşamasındaki öğrencilerden karşılıksız burs başvurusu alıyor. Sadece İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerde okuyan öğrenciler Turing bursuna başvurabiliyor. Diğer şehirlerdeki üniversitelerden gelen başvurular dikkate alınmıyor.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı

Vakıf, 2010 yılından itibaren sağlık ve sosyal bilimler alanında okuyan üniversite öğrencilerine eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla karşılıksız burs veriyor. 2019 -2020 eğitim öğretim yılında da Tıp, Eczacılık, Hemşirelik, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere karşılıksız dokuz ay boyunca 350 lira burs verecek. Burs için son başvuru tarihi ise 13 Eylül olarak açıklandı.

Borusan Kocabıyık Vakfı

Borusan Kocabıyık Vakfı, bu sene İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin Mühendislik, işletme ve iktisat Fakülteleri ile Uludağ Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Bursu alabilmek için 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak şartı var. Karşılıksız burs başvuruları, adayların belirtilen okulların burs ofislerine başvurmaları ile gerçekleşiyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

İTO bursları, İstanbul il sınırları içinde bulunan devlet üniversitelerinde öğrenim gören yükseköğrenim (lisans) öğrencileri (açıköğretim ve uzaktan öğretim hariç) ile vakıf üniversitelerine ÖSYM tarafından yüzde 100 burslu olarak yerleştirilen veya yüzde 100 şehit bursu ile öğrenim gören lisans öğrencilerine veriliyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi dışında başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan, herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan, ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2.25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler burslara başvurabiliyor. Yüksek lisans ve doktora burslarında da genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması bekleniyor. Başvuru tarihi ve burs rakamları eylül ayı içerisinde açıklanacak.

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası, ülke genelinden maddi desteğe ihtiyacı bulunan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Başvuru şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Sema Yazar Gençlik Vakfı

Vakıf, maddi durumu yetersiz ve puanına göre başarılı öğrencilere burs veriyor. Başvurular mail ve kargo yoluyla yapılabiliyor. Bu yıl sadece Ankara, Gazi, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, edebiyat, mimarlık, mühendislik, hukuk ve tıp gibi belli başlı bölümleri kazanmış lisans öğrencileri burs alabilecek. Başvuru tarihi ve burs rakamları eylül ayı içerisinde açıklanacak.

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı

ATEG Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere veriliyor, öğrencilere geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü de getirmiyor. İlan edilecek belgelerle birlikte ATEG Vakfı’na şahsen ya da web sayfası üzerinden müracaat yapılabilecek.

Gürsoy Vakfı

Gürsoy Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki okullarda okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olup, burs arayan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Burs alabilmek için devlet üniversitelerini kazanmış olmak gerekiyor. Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışında bulunuyor. Burs başvuruları vakıf sitesinden online olarak yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.

Mersin Deniz Ticaret Odası

Mersin ili dahilindeki liselerden mezun olan veya Mersin’de ikamet adresi olan öğrencilere karşılıksız burs veriyor. Denizcilik Fakültesi öğrencileri ön planda tutuluyor.

ODTÜ Mezunlar Derneği

Burs başvuruları sadece ODTÜ öğrencilerinden alınıyor. Diğer üniversitelerin başvuruları kabul edilmiyor. Başvurular online olarak yapılıyor. Başvuru için son tarih ise 1 Ekim olarak açıklandı.

Çelikel Eğitim Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı Bursu için 2019 YKS kontenjanları kapsamında, İstanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına ya da vakıf üniversitelerinin tam burslu lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazanmak ve kayıt yaptırmış olmak gerekiyor. Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları Bursu 12 ay süreyle 700 lira olup son başvuru tarihi ise eylülün ilk haftası olarak açıklandı.

Taşkent Dayanışma Ve Kültür Vakfı

Vakıf, üniversitelerde fakülte, yüksek okul, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrencilere burs veriyor. Son başvuru tarihi 15 Eylül olarak açıklandı.

Burs veren diğer vakıflar

-Kalebodur Eğitim

-Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı

-KSV Vakfı

-Tekfen Vakfı

-Mehmet Zorlu Vakfı

-Sütaş Eğitim Bursu

-Tema Vakfı

Tıp öğrencileri daha şanslı

E-Bursum tarafından hazırlanan Türkiye Burs Analizi Raporu’nun sonuçları açıklandı. Raporun detayında dikkat çekici şu tespitlere yer verildi:

-Türkiye’de öğrenci başına düşen ortalama aylık burs miktarı 418 lira.

-Tüm fakülteler arasında tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14’ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte.

-En fazla bursu İstanbul Üniversitesi öğrencileri alırken, sahip olduğu öğrenci sayısına oranla en fazla burs ise Boğaziçi Üniversitesi’nin.

-Burs verilen öğrencilerin yüzde 65’i kız öğrenciler olurken, yüzde 35’ini ise erkek öğrenciler oluşturuyor.

-Hakkâri en az burs verilen şehir olurken, onu sırasıyla Tunceli ve Bitlis izliyor. İstanbul ise en fazla burs verilen şehir.

İSO Vakfı’ndan 500 öğrenciye burs

İstanbul sanayicisinin bilgi, tecrübe ve iş yeteneklerinden yararlanarak Türkiye’nin kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunan İstanbul Sanayi Odası Vakfı, toplam 500 öğrenciye burs veriyor. Vakıf, başarılı öğrencilere burs desteğinin yanı sıra, aldıkları eğitimle ilgili endüstri stajı imkânı, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma fırsatı da veriyor.