Sir Ian Holm kimdir? Bilbo Baggins Sir Ian Holm neden öldü?
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit'te rol alan Sir Ian Holm, yaşamını kaybetti. Peki Sir Ian Holm kimdir? Sir Ian Holm neden öldü? Sir Ian Holm kaç yaşındaydı?
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde Bilbo Baggins karakterini hayat veren Sir Ian Holm öldüğü açıklandı. Peki Sir Ian Holm kimdir?
Aktör Sir Ian Holm 88 yaşında parkison hastalığına yenik düştü. Oscar adayı da olan aktör, daha önce Yüzüklerin Efendisinin oyuncularının katıldığı görüntülü etkinliğe katılamadığı için özür dilemişti. Sir Ian Holm, 12 Eylül 1931'de doğdu. Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins, Chariots of Fire filminde antrenör Sam Mussabini, Beşinci Element filminde Vito Cornelius ve Yaratık filminde androit Ash rolleri ile tanınmaktadır.