Hain FETÖ'nün yeni hedefi TCG Turgut Reis Fırkateyni!

FETÖ’cü teröristler, TCG Turgut Reis Fırkateyni üzerinden büyük bir ihanete imza attı. Türk donanmasının gözde firkateynlerinden TCG Turgut Reis (F 241), Ocak ayının ilk günlerinde düzenli bakımları için İzmit Körfezi Dilburnu’nda tecrübeye girdi. Fırkateynin tecrübe ölçümleri yapıldığı sırada çekilen video görüntüleri yurt dışına aktarıldı.

Twitter’dan ihanet

FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen kurmay albay Hüseyin Demirtaş, “Turgut Reis karaya oturdu” diyerek görüntüleri Twitter üzerinden paylaştı. Turgut Reis’in görüntüleriyle Türk donanmasını aciz durumda göstermeyi amaçlayan FETÖ’cü Demirtaş, bu olay üzerinden kendisi ve Deniz Kuvvetleri’ndeki diğer kripto FETÖ’cüleri açığa çıkaran FETÖMETRE’yi hedef almayı da ihmal etmedi.

Diğer firarilerden destek geldi

Demirtaş’ın firari durumda bulunduğu Romanya’da Twitter üzerinden başlattığı algı operasyonlarına Yunanistan’daki diğer FETÖ’cü subaylar da destek verdi. Görüntüler, Yunan medyasına aktarıldı. Yunanistan’da Türk donanmasını aciz gösteren haberlere imza atıldı. Deniz Kuvvetleri’ne kurulan kumpasta FETÖ-Yunan işbirliği de böylelikle gözler önüne serildi.

Soruşturma açıldı

Deniz Kuvvetleri üst komutasının haberi yokken yalan haberler sosyal medya ve Yunan haber sitelerinde yayıldı. Deniz Kuvvetleri’ne FETÖ eliyle kurulan kumpas ve askeri casusluk olayı üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. Bölgedeki kamera görüntüleri ayrıntılı şekilde tahlil edilerek görüntüleri çeken kişinin kimliği tespit edildi. Askeri casusluk kapsamına giren görüntüleri, FETÖ’den tutukluyken itirafçı olup serbest kalan bir eski askerin çektiği ortaya çıktı. Bu kişi tutuklanarak tekrar cezaevine koyuldu.

Çanakkale’den yalanladı

Karaya oturduğu, büyük hasar aldığı, ciddi kamu zararı oluştuğu yalanlarına konu olan TCG Turgut Reis Fırkateyni, tüm bu iddiaları Çanakkale göreviyle yalanladı. Tecrübe ölçümlerinden başarıyla geçen Turgut Reis’in görkemli görev geçişi Yunanistan medyasını şaşkına çevirdi. Çanakkale Limanını ziyaret eden TCG Turgut Reis Fırkateyni, bu ziyareti kapsamında, şehit ve gazi ailelerini de ağırladı. (Yeni Şafak)