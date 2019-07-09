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Sipariş ettiği tükürülünce soluğu savcılıkta aldı

Yalova'da bir kahvehanede sipariş ettiği çaya tükürüldüğünü öne süren kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan görüntüler ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 16:38
Sipariş ettiği tükürülünce soluğu savcılıkta aldı

Yalova'da bir kahvehanede sipariş ettiği çaya tükürüldüğünü iddia eden kişi, güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili garson hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye giden Abdullah Çakır, sipariş ettiği çaya tükürüldüğünden şüphelendi.

Çakır, garsona çayına tükürüp tükürmediğini sordu. Garson ise bunu yapmadığını, içinin rahat olması için çayını yenileyeceğini söyledi.

Kamera kayıtları incelendi

Daha sonra aynı kahvehaneye yeniden giden Çakır, olayı diğer garsonlara anlattı. Bunun üzerine garsonlarla güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Çakır, söz konusu kişinin çayına iki kez tükürdüğünü gördü.

Çakır, olayla ilgili avukatı Yakup Taşçı aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Avukat Yakup Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerekli mercilere müracaat ettiklerini dile getirdi.

Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi halinde şüphelinin bozulmuş gıda verdiği iddiasıyla yargılanacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:38
  1. Yalova
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. çay
  4. kahvehane

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