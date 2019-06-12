ŞİÖ zirvesine katılacak Modi'nin uçağı Pakistan hava sahasını kullanmayacak

CHANDIGARH (AA) - Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek zirvesine katılacak Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, seyahati sırasında Pakistan hava sahasını kullanmayacağı bildirildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, hükümetin iki rota üzerinde çalışma yaptığı ve Modi'nin uçağının Umman, İran ve Orta Asya ülkeleri hava sahaları üzerinden Bişkek'e inmesine karar verildiği belirtildi. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Modi'nin uçağının Bişkek'e giderken Pakistan hava sahasını kullanmasına izin verildiğini söyledi.







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