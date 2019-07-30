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Sinyalizasyon gruplarında bakım çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir genelindeki sinyalizasyonlarda bakım-onarım çalışması yaptı.

30 Temmuz 2019 Salı 15:43
Sinyalizasyon gruplarında bakım çalışması yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, şehir genelindeki sinyalizasyonlarda bakım-onarım çalışması yaptı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, trafikte kurallara daha iyi uyulabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin değişik noktalarında yaptığı yeniliklerle şehir trafiğini canlandıran Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki sinyalizasyon sistemlerinde de bakım-onarım çalışması yaptı.


İl genelindeki tüm sinyalizasyon aletlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yıpranan, bozulan ve kullanılmayacak hale gelen sinyalizasyonların yenilendiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:43
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