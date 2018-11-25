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Sinyal kesici kullanan hırsız yakayı ele verdi

İstanbul'da sinyal kesici cihazla araçların kapılarının kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptığı öne sürelen şahıs gözaltında alındıktan sonra tutuklandı.

25 Kasım 2018 Pazar 13:44
Sinyal kesici kullanan hırsız yakayı ele verdi

İstanbul'da sinyal kesici cihazla araçların kapılarının kilitlenmesini engelleyerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da Beşiktaş'ta aracını park eden Ceylan B'nin otomobilindeki dizüstü bilgisayarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis önce tespit etti

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının uzaktan kumandalı sinyal kesiciyle aracın kapılarının kapanmasını engellediğini belirledi. Çalışma sonucunda, emniyette 8 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüphelinin kimliği tespit edildi. Polis, 22 Kasım'da şüpheli Erkan E'yi Sarıyer'de yakaladı.

Şüphelinin çaldığı dizüstü bilgisayarı Fahrettin P'ye sattığını söylemesi üzerine Fahrettin P. de çalıntı bilgisayarla Sarıyer'de gözaltına alındı. Şüpheli Fahrettin P. savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan şüpheli Erkan E'nin, 21 Mart 2017'de Bağcılar'da aracını park eden polis memuru Osman K'nin otomobilindeki beylik tabancasının çalınması olayını da gerçekleştirdiği belirlendi.

Erkan E'nin çaldığı tabancayı Tolga A'ya sattığını ancak henüz parasını alamadığını söylemesi üzerine Tolga A'nın da arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Erkan E. tutuklandı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüphelinin park eden aracın çevresinde dolandığı, uzaktan kumandalı sinyal kesiciyle aracın kapılarının kapanmasını engelleyip sürücünün aracın yanından ayrılmasını beklediği, sonra da araçtaki dizüstü bilgisayarı çalma anları görülüyor.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:44
  1. İstanbul
  2. Asayiş Şube Müdürlüğü
  3. sinyal kesici
  4. hırsızlık şüphelisi

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