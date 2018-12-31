Sinpaş’tan açık teklif

44 yıldır tecrübesiyle sektöre yön veren şirketler arasında yer alan Sinpaş, iş dünyasının ihtiyaç ve taleplerine en ideal çözümleri sunan ticari projeleri de hayata geçiriyor. Yatırımcılarına yüzde 150 kazandıran İŞ MODERN projesini, İkitelli’den sonra Ambarlı’da hayata geçiren Sinpaş, ticari gayrimenkuller için ilk niteliği taşıyan kampanyasıyla İŞ MODERN AMBARLI’yı tercih edenlere 3 yıl boyunca en az 7 bin lira kira garantisi vererek yatırımcısına kazandırmaya devam edecek.

Kârlı yatırım fırsatı

Depo-atölye-lojistik kullanımlı alanlar ile imalathane hizmeti verecek ünitelerden oluşan İŞ MODERN AMBARLI, orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluşları, lojistik firmaları, toptancılar ve otomotiv gibi alanlarda faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler sunuyor. Yaklaşık 250 metrekareden 12.000 metrekareye kadar birleştirilebilir modüler alanların bulunduğu İŞ MODERN AMBARLI, 10 metreye varan tavan yüksekliği ve 8,75 metre aks aralığıyla çalışma alanlarının en verimli ve kolay bir şekilde kullanımı için alternatifler sunuyor. Sinpaş, şirket bünyesinde bankasız, kefilsiz 72 aya kadar vade imkanı sunuyor. 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli kampanya sınırlı sayıda ünite için geçerli olacak.