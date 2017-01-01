Sinpaş, Denizli’de markaları buluşturdu

Denizli’nin sahili olan en gözde projesi Aqua City’de yaşam başladı. Şehrin en hızla değerlenen ve en çok kazandıracak Sinpaş imzalı projesi Aqua City, Denizli’ye yepyeni bir çehre katmasıyla öne çıktı. Aqua City Denizli, güvenliği, birbirinden ünlü markaların yer aldığı alışveriş merkezi, hemen yanı başındaki Çam Korusu’nun huzurlu manzarası, yatırım ve yaşam değeriyle Denizlilere ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.