Sinovac ve Biontech’in hastaneye yatışı ne kadar azalttığı ile ilgili araştırma başlatıldı

Çalışmayı yürüten Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Sinovac’ın Şili'de hastaneye yatış oranlarını yüzde 87, yoğun bakıma yatma oranlarını yüzde 90 azalttığının belirlendiğini belirterek "Biz de hem Sinovac hem de BioNTech aşısında hastaneye yatışları ne kadar azalttığı konusunda çalışma yürütüyoruz. Kesin sonuçlarını kısa sürede açıklayacağız. 'Aşı bizi ne kadar koruyor' bunu ispatlamış olacağız. Biz aşının çok etkili şekilde hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacını azalttığını tespit etmiş durumdayız, bunu bilimsel veri tabanımızda da açıklamış olacağız" dedi.