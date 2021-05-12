Korona aşısı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlanılan aşı uygulaması 12 Mayıs 2021, Çarşamba saat 12:13 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 25.333.091 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Çin, hem Alman-ABD hem de Rus aşılarının önümüzdeki aylarda yoğun bir şekilde tedariğinin gerçekleştirileceğini söylemişti. Gelen son dakika haberine göre, Bakan Koca Sinovac CoronaVac aşı tedariğine ilişkin açıklama yaptı. Peki Sinovac CoronaVac aşısı ne kadar geldi? Yeni korona aşısı geldi mi?