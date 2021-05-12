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Korona Virüs Sinovac CoronaVac aşısı ne kadar geldi? Yeni korona aşısı geldi mi?
Korona Virüs

Sinovac CoronaVac aşısı ne kadar geldi? Yeni korona aşısı geldi mi?

Korona aşısı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 14 Ocak’ta sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla başlanılan aşı uygulaması 12 Mayıs 2021, Çarşamba saat 12:13 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 25.333.091 olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem Çin, hem Alman-ABD hem de Rus aşılarının önümüzdeki aylarda yoğun bir şekilde tedariğinin gerçekleştirileceğini söylemişti. Gelen son dakika haberine göre, Bakan Koca Sinovac CoronaVac aşı tedariğine ilişkin açıklama yaptı. Peki Sinovac CoronaVac aşısı ne kadar geldi? Yeni korona aşısı geldi mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:18:00 -
Sinovac CoronaVac aşısı ne kadar geldi? Yeni korona aşısı geldi mi?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşılar kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." denildi. Öte yanda Sinovac CEO’su Yin Weidong Bloomberg’e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti.

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