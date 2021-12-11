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Korona Virüs Sinovac aşısıyla ilgili şok araştırma
Korona Virüs

Sinovac aşısıyla ilgili şok araştırma

Türkiye'de "Çin aşısı" olarak bilinen Sinovac aşısı ile ilgili bir araştırma yapıldı. Araştırmada üçüncü dozu daha geç yaptıranların daha çok korunduğu tespiti yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 15:55:00 -
Sinovac aşısıyla ilgili şok araştırma

Kovid-19 salgınına karşı aşı geliştiren ilk ülkelerden olan Çin’de Sinovac’ın ürettiği ve Türkiye’de de Pfizer/BioNTech aşısı ile birlikte kullanılan koronavirüs aşısı ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlandı.

Saygın bilim-tıp dergisi Lancet’te yayınlanan araştırmada ikinci ve üçüncü doz aşılar arasındaki sürenin uzatılmasının aşının etkisini artırıp artırmadığı incelendi.

Sinovac Biotech, Fudan Üniversitesi ve Çin’deki bazı bölgelerde hizmet veren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin dahil olduğu araştırmadan çıkan sonuçlar uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İki kat daha fazla

Bilim insanları ikinci ve üçüncü doz aşılar arasında daha uzun süre bekleyenlerin, daha kısa süre bekleyenlere göre daha fazla koruma elde ettiğini tespit etti. İkinci doz aşı ile üçüncü doz arasındaki aşı arasında 8 ay bekleyenlerin antikor seviyelerinin, iki doz arasında iki ay bekleyenlere oranla iki kat daha fazla olduğu açıklandı.

Araştırmada, iki doz CoronaVac aşısından 6 ay sonra aşının koruma oranının azaldığı kaydedilirken, sekiz ay sonra yapılan hatırlatma dozunun antikor seviyelerinde kayda değer bir artışa sebebiyet verdiği de duyuruldu.

Henüz üçüncü doz aşının ne zaman yapılması konusunda uluslararası kamuoyunda ve bilim dünyasında bir fikir birliği yok… Güney Kore’de ikinci doz aşıdan 3 ay sonra hatırlatma dozu yapılırken BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin de üçüncü dozun bir an önce yapılması gerektiğini duyurmuştu.

 

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