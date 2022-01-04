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Korona Virüs Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?
Korona Virüs

Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Omicron’a karşı hangi aşı etkili? Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da vakaların yarısından fazlasının Omicron olduğu kaydedildi. Sinovac aşısı olanlar ise Omicron’a karşı ne kadar güvende olduklarını araştırıyor. Peki, Sinovac yeni varyanta karşı etkili mi?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:42:00 -
Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde Turkovac, Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Sinovac aşısı olanlar ise Omicron’a karşı ne kadar güvende olduklarını merak ediyor.

Sinovac aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Abdi Mahamud, yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Mahamud, “Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor” dedi.

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