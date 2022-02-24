Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok ülke, aşı olan kişileri ülkelerine kabul ediyor. Biontecp, Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilen aşılar arasında yer alıyor. Peki, Sinovac yaptıranlar hangi ülkelere giriş yapabilir?

Sinovac aşısı Avrupa ülkelerine gidebilir mi? Hangi ülkeler Sinovac olanları kabul ediyor?

Avrupa Birliği, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kabul ettiği aşılara kapılarını açmaya karar verdi. AB daha önce /BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Novavax aşısı olanları kabul ediyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nün açil kullanım onayı verdiği Sinovac için de yasak kalkıyor. Sinovac aşısı yaptıranların da AB ülkelerine girişlerinde kısıtlamayla karşılaşmayacağı gelen haberler arasında. Konu hakkında önümüzdeki günlerde detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.