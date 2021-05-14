Sinovac aşı randevuları başladı mı? Çin aşısı için randevu veriliyor mu?

Sağlık Bakanlığı, Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanına indiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Halk Sağlığı Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların, kontrollerin ardından hastane ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacağı bildirildi.

Sinovac aşı randevuları başladı mı?

Sinovac aşısının gelmesi ile birlikte aşı randevuları tekrar başladı. e-nabız ve e-devlet üzerinden covid 19, korona aşısı alınabilmekte.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu almak isteyen vatandaşlar; Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşabilir. Koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir

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