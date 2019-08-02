Sinop’un imarsızlık sorunu büyüyor

Sinop Çevre Dostları Derneği, kentin çarpık yapılaşmasının ve imarsızlığının peşini bırakmıyor. Sinop Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında onaylanan imar planı, Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından açılan dava sonucu hukuka uygun olmadığı sonucuna varılarak 2019 yılında iptal edildi.

Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz, şimdi de imar plansız şehirde açılan işletmelerin doğru olmadığını savunarak, bu işletmelere izin verilmesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hale Oğuz, yaptığı açıklamada, “3. kez tekrarlıyoruz, Sinop şu anda imar plansız. 4. aydayız. Evet, bugünkü imar planını bugünkü belediye yapmadı, eğer bundan rahatsız olan vatandaşlar varsa geçmiş belediye başkanı hakkında yargıya başvurabilirler. Bu belediye başkanı yapmadı fakat bu plan onun daha işe başladığı günlerde iptal edildi. Bu başkanın görevi Sinop halkının, bizlerin hak ettiği gibi gerçekten yaşanabilir yeşiliyle mavisiyle bütünleşmiş, herkesin güneşten rüzgârdan istifade ettiği ve gelen turistlerin de zevkli hoşnutlukla ayrılabildiği bir şehir olması. Hepimizin istediği ve hakkı bu” dedi.

Oğuz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Atatürk Caddesi’nin sonunda Meliha Kasım Oteli vardı vaktiyle. İmar planı dışında yapılmıştı ama bir şekilde yıkıldı. Park alanı olarak sayıldı ama imar planı iptal edildiği için orası da şu anda imar plansız sayılmakta ama ne yapılıyor görüyorsunuz. Bir sürü dükkan ruhsatsız kaçak bir şekilde işletmeye açıldı.”

Açılan bu işletmelerin imar planı dışında yapıldığı için yasaya aykırı olduğunu öne süren Oğuz, “Hem görüntü kirliliği hem yasa dışı hem İmar Kanunu’na, mekânsal planlar yönetmeliğine aykırı olarak bunlar burada faaliyetlerini devam ediyorlar. Umut’la da belediye başkanımızı görev başına getirdik ama maalesef hayal kırıklığına uğradık. Yine de zararın neresinden dönülürse kârdır diye düşünerek doğru bir imar planı ve bütün yasa dışı işlerin durdurulmasını istiyoruz. İnşaatların durdurulmasını, oradaki ruhsatsız dükkânların kaldırılmasını talep ediyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz” şeklinde konuştu.