Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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10 Ocak 2019 Perşembe 12:50
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:50
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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