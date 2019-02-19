0553 313 94 23

Sinop’taki ev yangını

Sinop’ta 16 Şubat’ta çıkan yangının Ural çiftini de kış günü evsiz bıraktığı ortaya çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 15:52
Sinop’taki ev yangını

Sinop’ta 16 Şubat’ta çıkan yangının Ural çiftini de kış günü evsiz bıraktığı ortaya çıktı.


16 Şubat’ta Meydankapı Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın en üst katındaki Feramuz Kanlı’ya ait evde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangın karşı dairede ikamet eden Hayrettin (77) ve Zehra Ural (73) çiftinin yaşadığı eve de sıçradı. Sinop ve Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edilen yangın 2 saat süren çalışmayla söndürüldü. Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.


Hayrettin Ural, karşı komşusunda yangın çıktığını, kendi evine sıçradığını, bu durumdan mağdur olduğunu ve kızının yanında kaldığını belirtti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hayrettin Ural’ın kızı Zübeyde Doğan, “Ev tamamen kullanılmayacak halde. Bütün eşyalar yandı. Anne-babam çok mağdur” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otopark kavgası
    1. Otopark kavgası
    2. "Masalsı bir film yapmaya çalıştık"
    3. GÜNCELLEME 3 - Muğla'da maden..
    4. 6 kişinin öldüğü kazayla ilgili..
    5. Serbest piyasada altın fiyatları
    6. İzmit’te köy yollarında patenle..
    7. Tosya Belediyesi’ne 3 araç hibe edildi
    8. Telefon kablosu hırsızlık zanlısı 5..
    9. ABD’li senatör Sanders Trump’ın..
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    11. ESO’dan yeni eğitim hamlesi
    12. Lise öğrencileri ‘Derin Uzay’ temasına..
    13. İnönü şantiyesi genişliyor
    14. Bulut’tan ‘VAR’ açıklaması
    15. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi..
    16. Özel güvenlik görevlisinin evine..
    17. Başkan Günaydın 5 yıl görev yaptığı..
    18. Jandarmanın uyuşturucuyla mücadelesi..
    19. FETÖ'nün sözde "denetçisi" eski hakim..
    20. Kayserispor’da Atiker Konyaspor..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü